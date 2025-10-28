苗縣頭份市1.5億元公有地遭長期佔用停車 鍾東錦要求改收費停車場

苗縣頭份市一處停車場用地遭長期佔用停車 ，縣長鍾東錦在縣務會議中要求相關單位規劃改為收費停車場。（苗栗縣政府提供）

苗栗縣頭份運動公園前約756坪竹南都市計畫區停車場用地，公告現值1.5億元，卻被很多車子長期占用，縣長鍾東錦今（28）日在縣務會中指示交通工務處等單位盡速跟竹南鎮公所協調，規劃做為收費停車場，除改善市容，也讓前往附近用餐、購物、運動的民眾及外地遊客都有車位可停。

鍾東錦指出，頭份運動公園前即公園路、公園五街和公園三街的範圍內空地，約2500平方公尺、756坪竹南都市計畫區停車場用地，公告現值1.5億元，長期以來被很多車子占用，不僅破壞市容，也浪費公家資源，很不應該。

請繼續往下閱讀...

鍾東錦表示，使用者付費合情合理，應該盡速將該土地規劃收費停車場，讓民眾前往周邊消費，不管是到附近餐廳用餐、商場購物、或到運動公園運動，都有車位可停。也請地政、交通工務處等相關單位跟竹南鎮公所協調，盡速將該處土地規劃做為收費停車場，除改善市容，也讓真正需要的民眾方便。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法