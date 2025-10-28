為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    母湯啦！防疫優先 議員要求停播「市民野餐日」盧秀燕宣傳廣告影片

    2025/10/28 16:25 記者蘇金鳳／台中報導
    民進黨議員林德宇要求市府停止市長盧秀燕宣傳「市民野餐日」的CF影片，把宣導的錢拿來防疫。（記者蘇金鳳攝）

    中市非洲豬瘟防疫作為令外界質疑，民進黨市議員林德宇今天在市議會指出，現階段市府最重要的工作應是防疫優先，但他卻發現各機關竟還在大肆宣傳「市民野餐日」活動，播放市長盧秀燕宣傳市民野餐日CF廣告影片，「真的母湯啦」，要求趕快停止，宣導非洲豬瘟防疫最重要。

    議員林德宇表示，非洲豬瘟爆發至今，整個市府最重要的工作，應該就是防疫工作，但是他發現這幾天，各機關還在大肆宣傳「11月2日市民野餐日」。

    林德宇說，市民野餐日是由市府建設局主辦，編列600萬元預算執行與宣傳。去年議會質詢時就有要求，辦活動就應由主辦機關整體編列總預算，結果今年還是把活動經費藏在各機關分散編列，在政府採購網查詢就包括，地政局80萬元、捷運工程局30萬元、財政局60萬元、都發局60萬元、水利局100萬元等分散在市府所屬13個機關就有872萬元，若連其他用業務費直接辦理的，整體至少超過1000萬元。市府到現在還播放盧秀燕市長美美的CF廣告影片。

    林德宇直呼「母湯啦」，趕快把CF停下來，防疫最優先！不要在這個時間點還再拿市長美美的影片在宣傳野餐日；野餐日要辦就辦，但宣導的錢拿來防疫，現階段防疫最優先，宣導非洲豬瘟防疫最重要。

