台中每天200噸廚餘倒成「廚餘海」 議員批滾滾廚餘瀑布噁到爆

民眾黨台中市議員江和樹說，一桶桶廚餘倒進霧峰坑洞「就像一片廚餘海」。（江和樹提供）

台中市長盧秀燕宣布在豬隻禁餵廚餘10天期間，有4處掩埋場暫置駐留廚餘應變，台中市環保局統計，每天約有200至300噸廚餘，改由掩埋場掩埋或焚化廠焚燒發電，民進黨市議員何文海痛批，「挖土機挖一個洞，1天倒70台垃圾車」，怵目驚心連野狗都來了。

盧秀燕說，廚餘政策依照中央公告，從10月22日中午開始全面禁止廚餘養豬，協助養豬業者緊急去化，提供4處掩埋場暫置駐留廚餘應變，環保局說，4處掩埋場為文山掩埋場、后里掩埋場、沙鹿掩埋場及霧峰掩埋場用於養豬廚餘緊急去化處理。

何文海說，文山場畫面嚇死了，挖土機來挖一個洞，每天70多部垃圾車輪流倒廚餘，驚死人像廚餘瀑布，太扯了連野狗、蒼蠅都圍過來。

民眾黨議員江和樹說，霧峰場大洞變成廚餘海，看到一桶桶廚餘倒進坑洞「就像一片廚餘海」，散發濃臭，江和樹說「不是垃圾的掩埋，現場是非常的臭」，台中每天約200噸廚餘無處去化，相較之下，彰化縣採廚餘焚燒，既能有效減量，又能兼顧環保與衛生。

民進黨議員張芬郁強調，霧峰象鼻山為水源地，如今要容納全台中一半廚餘，可預見水污染「大里垃圾山」加上「霧峰廚餘海」，成為盧市府施政怠惰的犧牲品。

民進黨議員江肇國說，廚餘是高含水量垃圾進爐子焚燒，不但折損設備壽命，也因溫度不夠高導致燃燒後有戴奧辛。

霧峰掩埋場倒成「廚餘海」。（江和樹提供）

滾滾廚餘奔入廚餘海。（江和樹提供）

