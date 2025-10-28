為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中每天200噸廚餘倒成「廚餘海」 議員批滾滾廚餘瀑布噁到爆

    2025/10/28 16:28 記者黃旭磊／台中報導
    民眾黨台中市議員江和樹說，一桶桶廚餘倒進霧峰坑洞「就像一片廚餘海」。（江和樹提供）

    民眾黨台中市議員江和樹說，一桶桶廚餘倒進霧峰坑洞「就像一片廚餘海」。（江和樹提供）

    台中市長盧秀燕宣布在豬隻禁餵廚餘10天期間，有4處掩埋場暫置駐留廚餘應變，台中市環保局統計，每天約有200至300噸廚餘，改由掩埋場掩埋或焚化廠焚燒發電，民進黨市議員何文海痛批，「挖土機挖一個洞，1天倒70台垃圾車」，怵目驚心連野狗都來了。

    盧秀燕說，廚餘政策依照中央公告，從10月22日中午開始全面禁止廚餘養豬，協助養豬業者緊急去化，提供4處掩埋場暫置駐留廚餘應變，環保局說，4處掩埋場為文山掩埋場、后里掩埋場、沙鹿掩埋場及霧峰掩埋場用於養豬廚餘緊急去化處理。

    何文海說，文山場畫面嚇死了，挖土機來挖一個洞，每天70多部垃圾車輪流倒廚餘，驚死人像廚餘瀑布，太扯了連野狗、蒼蠅都圍過來。

    民眾黨議員江和樹說，霧峰場大洞變成廚餘海，看到一桶桶廚餘倒進坑洞「就像一片廚餘海」，散發濃臭，江和樹說「不是垃圾的掩埋，現場是非常的臭」，台中每天約200噸廚餘無處去化，相較之下，彰化縣採廚餘焚燒，既能有效減量，又能兼顧環保與衛生。

    民進黨議員張芬郁強調，霧峰象鼻山為水源地，如今要容納全台中一半廚餘，可預見水污染「大里垃圾山」加上「霧峰廚餘海」，成為盧市府施政怠惰的犧牲品。

    民進黨議員江肇國說，廚餘是高含水量垃圾進爐子焚燒，不但折損設備壽命，也因溫度不夠高導致燃燒後有戴奧辛。

    霧峰掩埋場倒成「廚餘海」。（江和樹提供）

    霧峰掩埋場倒成「廚餘海」。（江和樹提供）

    滾滾廚餘奔入廚餘海。（江和樹提供）

    滾滾廚餘奔入廚餘海。（江和樹提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播