禁廚餘養豬衝擊！估每日10至15噸回流雲林 環保局加開堆肥產線

中央目前全面禁止廚餘養豬，雲林縣環保局估計，近日約增10至15公噸廚餘。（記者李文德攝）

雲林縣每日廚餘量約30公噸，因非洲豬瘟影響，全台目前禁止廚餘養豬，也讓縣內部分業者無法將廚餘透過外縣市業者去化。雲縣環保局估計，近日平均增10公噸廚餘，因此請南亞堆肥場增1條廚餘去化產線，合計每日可處理60公噸廚餘，盼降低廚餘無處去化問題。

雲林縣議會今開議，多位議員關注國內爆發非洲豬瘟疫情後，如廚餘去化、豬肉供應。縣議員張維崢表示，雲林禁止廚餘養豬行之有年。不過各規模是否仍存廚餘養豬等，仍需加強監管，避免成為破口。縣府農業處長魏勝德表示，會持續落實查核機制，避免造成防疫破口。

請繼續往下閱讀...

另，縣議員李明哲則詢問縣內廚餘去化量能。雲林縣環保局長張喬維表示，目前雲林縣每日廚餘收運近30公噸送至南亞堆肥場去化製作成「雲溉肥」肥料，至於斗南、斗六兩處清潔隊、少數餐廳、軍方等機關單位將廚餘外賣到外縣市，不過目前中央禁止廚餘養豬後，根據估算每天將有10至15公噸廚餘回流雲林。

張喬維表示，27日起已經協調南亞啟動第2條廚餘處理堆肥展現，可把每日30公噸廚餘處理量能，提升到每日60公噸，且南亞推肥廠的廚餘去化是由縣府統一調度，禁止外縣市廚餘流入。

國立雲林科技大學環境與安全衛生工程系教授郭昭吟表示，台中廚餘養豬場發生非洲豬瘟疫情，查出未落實上傳廚餘蒸煮資料，由此看出在廚餘去化管理上，地方「螺絲有點鬆」，但國內部分縣市禁止、部分縣市允許廚餘養豬，可能導致廚餘在各縣市流動，增加管理上困難。

她建議，廚餘做成堆肥或沼氣發電再利用能減少管理風險，是最佳解方。無論未來廚餘去化採用何種方式，既然部分地方政府對於這個廚餘養豬的政策有些失靈，應回歸中央並採取統一作法，才能擺脫非洲豬瘟威脅。

雲林縣長張麗善表示，縣府建請中央全面禁止廚餘養豬，並可透過一縣市一廚餘資源化處理場方式，將廚餘轉化成肥料，減少管理風險。

雲縣環保局協調南亞堆肥場加開一條堆肥場產線，增加廚餘去化量能。（記者李文德攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法