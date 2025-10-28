為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    接棒羅一鈞 疾管署新任副署長林明誠亮相

    2025/10/28 15:37 記者邱芷柔／台北報導
    疾管署新任副署長林明誠。（記者邱芷柔攝）

    疾管署新任副署長林明誠。（記者邱芷柔攝）

    國民女婿羅一鈞今年9月9日由疾管署副署長升任署長，副署長懸缺拍板定案，羅一鈞今（28日）在疫情記者會上正式介紹新任副署長林明誠，羅一鈞說，林明誠具公衛背景，從基層一路歷練上來，更是「行動派」的防疫戰將。

    羅一鈞指出，疾管署自2013年7月由「局」升格為「署」以來，林明誠是首位非醫師或牙醫師背景出任副署長的官員，林副署長畢業於中國醫藥學院公共衛生學系，並取得北醫公衛碩士學位，曾任疾管署專員、技正、科長、副分局長、分局長及管制中心主任等職，是從基層做起、歷練完整的防疫官員。

    羅一鈞表示，林明誠過去大多在區管中心任職，長期與地方衛生局並肩作戰，是署內少數熟悉地方防疫實務的「武將型」人物。2020年新冠疫情爆發時，高屏區管制中心主任出缺，已提前退休的林明誠臨危受命回任，帶領團隊面對疫情第一線。

    羅一鈞特別提到，2022年Omicron變異株在高雄港爆發群聚感染，累積超過百人確診，當時在林明誠統籌下，與高雄市政府、防疫與環保團隊密切合作，成功在春節前圍堵疫情，避免擴散，之後面對台南登革熱疫情波及高雄，也率隊協助地方有效控制疫情。

    林明誠預計12月起接任疾管署發言人工作，致詞時他幽默表示，「打仗時不怕，但面對媒體會緊張，就像王建民投球不緊張、受訪卻會緊張。」他說，從基層做起深知防疫工作靠團隊合作，這次走出舒適圈、接受新挑戰，希望未來與媒體合作愉快。

