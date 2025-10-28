紓解停車荒！ 新北三和國中擬開放夜間停車

新北市三和國中若開放夜間停車，至少可提供50個停車位。（記者賴筱桐攝）

新北市三重區永盛里鄰近捷運三和國中站，屬於老舊住宅密集區，長期受限腹地狹小與車位不足，居民停車困難。市議員陳啟能今天在三和國中辦理會勘，校方將研議開放夜間停車，若評估可行並向交通局申請，至少可提供50格停車位，緩解地方停車需求。

陳啟能指出，三和國中位處交通便利的精華地段，白天校內停車位由教職員使用，但夜間及假日時段長期閒置，若能依據《停車場法》及《新北市政府所屬機關及學校開放夜間停車實施計畫》辦理，可有效紓解周邊居民停車壓力，還能為學校創造穩定收入，實現「社區共榮、雙贏共享」。

根據教育局簡報內容，凡學校設有10格以上車位並具安全區隔條件，即可申請開放夜間停車，每格可獲交通局3.5萬元補助，學校得採「自行管理」或「委外經營」模式營運。過去已有成功案例，開放後不僅改善地方停車問題，也讓學校增加收益、充實教學資源，達到教育與民生共榮的多重效益。

三和國中校長林真真表示，學校作為社區的一份子，若能兼顧安全與管理，開放夜間停車絕對是支持的方向，「校園空間應該是服務社會的資產，不只是教育場域」，校方會依程序審慎評估，滿足社區需求。

陳啟能辦公室執行長陳俊維說明，目前校園開放夜間停車時間為晚上7點到隔天上午7點，根據會勘結果，三和國中地下室當初申請的使用執照登記為防空避難室，若要改為停車場，必須由建築師簽證走變更使用的行政程序，不過以現況條件來看，仍可提供至少50格停車位，未來最多達92格，若順利推動，可將「閒置空間變黃金」。

永盛里長侯錦足說，感謝議員團隊積極協調，這一帶夜間停車空間不足，學校若能開放停車，是地方期待已久的福音，民眾普遍支持，希望此事盡快拍板定案。

新北市議員陳啟能（左二）將協助三和國中開放夜間停車，紓解地方停車需求。（記者賴筱桐攝）

