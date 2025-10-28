為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    荷蘭公主梳妝樓古牆缺角？ 專家研判17世紀市政廳殘構

    2025/10/28 15:41 記者王姝琇／台南報導
    開發單位移除放置磚牆之相關建材雜物（現況）。（南市文化局提供）

    開發單位移除放置磚牆之相關建材雜物（現況）。（南市文化局提供）

    安平港近安北路121巷一帶發現疑似荷蘭公主梳妝樓古牆，且出現缺角。文資處說明表示，該遺構並非「荷蘭公主梳妝樓」，今年3月已啟動監管與保護機制，而缺角非近期破壞所致，市府將全力協助地主安全保存。

    文資處重申，對文化資產保存一向積極謹慎，將持續落實監看與資訊公開，以最嚴謹態度守護台南400年珍貴歷史記憶。

    針對「疑似荷蘭公主梳妝樓」古牆，文資處指出，經文資處邀建築與考古專家現勘研判，該牆體應為17世紀大員市鎮市政廳或鄰近建物的殘構，而非民間傳說中的「荷蘭公主梳妝樓」。目前並無任何文獻，或考古證據證明該傳說建物曾存在。

    該地位於「熱蘭遮城與大員市鎮歷史敏感區」內，地主開工前依法通報，文資處今年3月依規定啟動現勘與專案小組會勘，要求施工階段進行施工監看。近日接獲疑缺角再派員查驗，確認牆體與3月現勘時一致，非近期破壞，現地保存狀況良好。

    該民宅地主於會勘時即表達原地保留的意願，文資處予以支持並持續提供專業協助，確保遺構得以安全保存，作為未來研究與展示的基礎。此案為「公私協力守護文化資產」的正向案例，市府也感謝地主的配合與用心。

    安北路121巷一帶遺構之前情況實景。（南市文化局提供）

    安北路121巷一帶遺構之前情況實景。（南市文化局提供）

