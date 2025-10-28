見證社區營造多面貌 2025雲林社造嘉年華11/8林內登場

2025雲林社造嘉年華，11月8日在林內隆重登場。（記者李文德攝）

雲林縣內共有449個社區發展協會，各社區積極推動社區營造，縣府文觀處透過文化部社區營造及村落發展計畫，成功協助上百個協會推動社造，縣府11月8日將在林內紙蝶地景生態園區舉辦雲林社造嘉年華，共55個社區設攤，更輪番上陣表演，讓大家看見社區新活力。

文觀處長陳璧君表示，文化部社區營造暨及村落發展計畫，主要希望能夠促進社區公民參與，進而關注社區議題從中改造，各社區協會可透過社造整合協作平台計畫、多元參與文化扎根計畫等面向，讓社區營造賦予新生，像是林內鄉下厝社區，以「 風生水起─下厝仔的好風水為題」，結合在地生活習俗，推動一連串生態導覽，呈現社區多樣化面貌。

請繼續往下閱讀...

陳璧君表示，縣府協助社區申請文化部計畫，不論從空間改造、地方振興產業等，從2022年僅40多個社區參與，到今年為止共有55個社區參與，展現地方參與的熱度與動能。

陳璧君說，為讓社區營造成果展現，11月8日在林內紙蝶地景生態園區舉辦雲林社造嘉年華，55個社區將參與，包含文化展演、手作體驗與社區美食展攤。

文觀處指出，舞台區文化展演活動，將有社區劇場，如首度參與的元長潭西社區，30名均齡80歲的長輩將演出「潭西活力陣」，包含公揹婆、布馬陣、十八嬈等精彩演出，整天各社區精采演出，讓大家一窺多元發展魅力。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，透過縣府跨局處整合，共同推動社區從生活環境、文化保存到產業轉型，將持續推動社造升級，讓社區不僅再生，更成為地方創生的代表與實踐者。

社造嘉年華集結縣內55個社區聯合展演，設攤，展現各地社造魅力。（記者李文德攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法