北市提高常挖管線道路規費 明年初開始實施

台北市議員詹為元今（28）在工務委員會檢討提高道路挖掘的許可規費是否會提高，以及提高金額為何。台北市政府工務局道管中心主任陳昭志說明，已經提高規費基本收費，並依不同路段分類，將於明年1月1日開始實施。（翻攝自台北市議會網站）

台北市長蔣萬安於今年初宣布，將研議提高常挖道路管線單位規費，要求加入社會成本考量。台北市議員詹為元今（28）在工務委員會檢討提高道路挖掘的許可規費是否會提高，以及提高金額為何。台北市政府工務局道管中心主任陳昭志說明，已經提高規費基本收費，並依不同路段分類，將於明年1月1日開始實施。

今日工務局工作報告，內容提到道路挖掘規費，詹為元問，費用是否會提高？提高金額為何？陳昭志回覆，由於規費有3年未檢討，原本規費是800元加上200元乘以營造施工天數。現考量易壅塞路段或是巷弄內，造成民眾社會成本增加，反映在後面的200元；規費基本收費提高到1000元，之後會再加上8公尺內巷弄內營造天數規費仍維持1日200元，8公尺以上1日400元，若在133條易壅塞道路，如則提升至1日收取600元等費用。

請繼續往下閱讀...

詹為元也問，若是工程延後是否會有相關懲罰或是處置。陳昭志回應，施工時有延後狀況的話，會申請展延，並依天數以及路段收取多餘費用。詹為元則提醒，日前敦化南路施工工期延長，並沒有交管或是提前指示的移轉工程，應該要有交通疏導等應變措施。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法