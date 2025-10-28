為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北市提高常挖管線道路規費 明年初開始實施

    2025/10/28 15:32 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市議員詹為元今（28）在工務委員會檢討提高道路挖掘的許可規費是否會提高，以及提高金額為何。台北市政府工務局道管中心主任陳昭志說明，已經提高規費基本收費，並依不同路段分類，將於明年1月1日開始實施。（翻攝自台北市議會網站）

    台北市議員詹為元今（28）在工務委員會檢討提高道路挖掘的許可規費是否會提高，以及提高金額為何。台北市政府工務局道管中心主任陳昭志說明，已經提高規費基本收費，並依不同路段分類，將於明年1月1日開始實施。（翻攝自台北市議會網站）

    台北市長蔣萬安於今年初宣布，將研議提高常挖道路管線單位規費，要求加入社會成本考量。台北市議員詹為元今（28）在工務委員會檢討提高道路挖掘的許可規費是否會提高，以及提高金額為何。台北市政府工務局道管中心主任陳昭志說明，已經提高規費基本收費，並依不同路段分類，將於明年1月1日開始實施。

    今日工務局工作報告，內容提到道路挖掘規費，詹為元問，費用是否會提高？提高金額為何？陳昭志回覆，由於規費有3年未檢討，原本規費是800元加上200元乘以營造施工天數。現考量易壅塞路段或是巷弄內，造成民眾社會成本增加，反映在後面的200元；規費基本收費提高到1000元，之後會再加上8公尺內巷弄內營造天數規費仍維持1日200元，8公尺以上1日400元，若在133條易壅塞道路，如則提升至1日收取600元等費用。

    詹為元也問，若是工程延後是否會有相關懲罰或是處置。陳昭志回應，施工時有延後狀況的話，會申請展延，並依天數以及路段收取多餘費用。詹為元則提醒，日前敦化南路施工工期延長，並沒有交管或是提前指示的移轉工程，應該要有交通疏導等應變措施。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播