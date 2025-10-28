為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    機車置物籃淪垃圾桶? 她發現飲料杯底「1東西」曝超暖真相

    2025/10/28 16:24 即時新聞／綜合報導
    飲料杯就丟在網友的機車置物籃，裡面竟藏著忘拔的鑰匙。示意圖。（資料照）

    飲料杯就丟在網友的機車置物籃，裡面竟藏著忘拔的鑰匙。示意圖。（資料照）

    台灣到處都是人情味！一名網友分享，近日將機車停在台北華山附近，隔天取車看到置物籃有杯喝完的飲料，原PO心想又被亂丟垃圾，正準備丟掉時，竟在杯底發現「1樣東西」，讓她瞬間從傻眼變感動，直呼「我好愛台灣！」貼文曝光，掀起網友熱烈討論。

    網友在社群平台Threads分享說，日前將機車停在華山附近放了一整天，隔天牽車時竟發現置物籃裡被放了一杯喝完的飲料，原本還很生氣被亂丟垃圾。沒想到拿起一看，杯底竟藏著「忘記拔的機車鑰匙」！這才明白原來是熱心路人幫忙藏好，避免機車鑰匙遺失或遭竊，讓原PO感動直呼，「謝謝藏鑰匙超人，我真的好愛台灣！」

    貼文曝光後，立刻引起網友熱議，「之前腳踏車籃裡面被丟了一堆樹葉，一開始也是有點生氣，結果發現是路人幫我把我的錢包蓋起來！根本天使經過」、「他當下一定很努力的把飲料喝完」、「好心路人站在你車旁，努力吸完那杯木瓜牛奶，並安慰自己，反正放久了也不好喝」、「路人：我幫你藏鑰匙，你幫我丟垃圾，公平吧」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播