機車置物籃淪垃圾桶? 她發現飲料杯底「1東西」曝超暖真相

飲料杯就丟在網友的機車置物籃，裡面竟藏著忘拔的鑰匙。示意圖。（資料照）

台灣到處都是人情味！一名網友分享，近日將機車停在台北華山附近，隔天取車看到置物籃有杯喝完的飲料，原PO心想又被亂丟垃圾，正準備丟掉時，竟在杯底發現「1樣東西」，讓她瞬間從傻眼變感動，直呼「我好愛台灣！」貼文曝光，掀起網友熱烈討論。

網友在社群平台Threads分享說，日前將機車停在華山附近放了一整天，隔天牽車時竟發現置物籃裡被放了一杯喝完的飲料，原本還很生氣被亂丟垃圾。沒想到拿起一看，杯底竟藏著「忘記拔的機車鑰匙」！這才明白原來是熱心路人幫忙藏好，避免機車鑰匙遺失或遭竊，讓原PO感動直呼，「謝謝藏鑰匙超人，我真的好愛台灣！」

貼文曝光後，立刻引起網友熱議，「之前腳踏車籃裡面被丟了一堆樹葉，一開始也是有點生氣，結果發現是路人幫我把我的錢包蓋起來！根本天使經過」、「他當下一定很努力的把飲料喝完」、「好心路人站在你車旁，努力吸完那杯木瓜牛奶，並安慰自己，反正放久了也不好喝」、「路人：我幫你藏鑰匙，你幫我丟垃圾，公平吧」。

