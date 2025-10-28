護樹團體批黑箱修法加嚴市樹受保標準 北市文化局評估更有效方式

北市議會明要續審「台北市樹木保護自治條例」，護樹團體今（28）日前往議會陳情，並遞交公函與民間版本條例法案，直批文化局黑箱修法，加嚴「市樹」桑科榕屬受保標準，公告刻意未通知護樹團體後續修法方向。文化局回應，將評估更有效方式轉知護樹團體。（記者孫唯容攝）

北市議會明要續審「台北市樹木保護自治條例」，護樹團體今（28）日前往議會陳情，並遞交公函與民間版本條例法案，直批文化局黑箱修法，加嚴「市樹」桑科榕屬受保標準，公告刻意未通知護樹團體後續修法方向。文化局回應，將評估更有效方式轉知護樹團體。

台灣樹人會、筑樹小丘護樹工作室、金華國中校友護樹團等八個雙北為主的護樹團體，今天前往議會陳情，痛批北市文化局黑箱修法，加嚴桑科榕屬受保標準達37.5%，高呼口號「受保標準超重要，黑箱修法很不妙」。護樹團體指出，桑科榕屬原比照文資法暫訂受保樹木修法的良善美意，現在卻偷渡嚴格限縮桑科榕屬，原樹胸高直徑為80公分大幅增加到110公分，加嚴比例37.5%，將讓北市「市樹」榕樹大幅減少受保機會。

台灣樹人會秘書長潘翰疆抗議，直言文化局「公開諮詢程序」從第一次法令預告期間內，護樹團體提出民間版本後，之後的「第二次預告程序」、「線上表單意見徵集」僅邀請相關公會，卻未通知關切修法之利害關係人護樹團體，形同黑箱修法、密室諮詢，卻偷渡加嚴受保標準。

北市政府文化局表示，推動「台北市樹木保護自治條例」修法作業，係依據「北市法規標準自治條例」之程序辦理。自去（113）年11月起至今（114）年1月間，文化局已辦理市府公報之第一次公告，期間「台灣樹人會」提出相關建議方向；文化局參酌意見後，於今年6月再辦理第二次公告，除函知園藝、林業等相關公協會外，也在官網公告周知，廣納市民朋友意見。

文化局說明，修法草案隨後經本市樹木保護委員會幹事會、本府法務局法規委員會及市政會議報告討論後，方送交議會審議。整體過程均依法辦理，程序公開透明，並無黑箱作業情事。

為確保資訊公開，臺北市樹木保護委員會會議全程於台北市文化局官方 YouTube 頻道同步直播，民眾皆可線上觀看。此外，民眾亦可透過多元管道表達意見，包括1999市民熱線、市長信箱等；委員會大會亦全面開放旁聽及發言機會，相關開會資料與會議紀錄均公開於文化局官網，確保行政透明以及民眾參與權益。

