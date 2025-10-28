養豬業者並非未申報就罰300萬 環境部：上傳照片為輔助管理

環境部表示，若養豬業者未依規定維持蒸煮設備中心溫度90度以上、蒸煮1小時，則會依「廢清法」裁處新台幣6000元至300萬元罰鍰。（資料照）

台中梧棲養豬場利用廚餘養豬，卻疑似沒有高溫蒸煮，如今爆發非洲豬瘟疫情；對此，環境部環境管理署署長顏旭明表示，讓業者上傳照片僅為輔助管理工具，地方環保機關持續落實稽查才是防疫重點，避免防疫破口；不過，若養豬業者未依規定維持蒸煮設備中心溫度90度以上、蒸煮1小時，則會依「廢清法」裁處新台幣6000元至300萬元罰鍰。

昨日中央防災會報時，台中市長盧秀燕指出，養豬場未每日上傳蒸煮照片或影片沒有罰則，建議中央應修法；對此，顏旭明於會中說明，中央建置申報系統，讓業者上傳照片僅為輔助管理工具，真正的重點在於縣市政府針對未每日上傳照片或影片的業者，需落實稽查，以避免業者因未確實高溫蒸煮而造成防疫破口。

顏旭明強調，養豬業者未依規定維持蒸煮設備中心溫度90度以上，蒸煮1小時，違反者依「廢清法」第39條暨「共通性事業廢棄物再利用管理辦法」第4條第1項告發，並依「廢清法」第52條可裁處新台幣6000元至300萬元罰鍰。

