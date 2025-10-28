為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    養豬業者並非未申報就罰300萬 環境部：上傳照片為輔助管理

    2025/10/28 15:20 記者黃宜靜／台北報導
    環境部表示，若養豬業者未依規定維持蒸煮設備中心溫度90度以上、蒸煮1小時，則會依「廢清法」裁處新台幣6000元至300萬元罰鍰。（資料照）

    環境部表示，若養豬業者未依規定維持蒸煮設備中心溫度90度以上、蒸煮1小時，則會依「廢清法」裁處新台幣6000元至300萬元罰鍰。（資料照）

    台中梧棲養豬場利用廚餘養豬，卻疑似沒有高溫蒸煮，如今爆發非洲豬瘟疫情；對此，環境部環境管理署署長顏旭明表示，讓業者上傳照片僅為輔助管理工具，地方環保機關持續落實稽查才是防疫重點，避免防疫破口；不過，若養豬業者未依規定維持蒸煮設備中心溫度90度以上、蒸煮1小時，則會依「廢清法」裁處新台幣6000元至300萬元罰鍰。

    昨日中央防災會報時，台中市長盧秀燕指出，養豬場未每日上傳蒸煮照片或影片沒有罰則，建議中央應修法；對此，顏旭明於會中說明，中央建置申報系統，讓業者上傳照片僅為輔助管理工具，真正的重點在於縣市政府針對未每日上傳照片或影片的業者，需落實稽查，以避免業者因未確實高溫蒸煮而造成防疫破口。

    顏旭明強調，養豬業者未依規定維持蒸煮設備中心溫度90度以上，蒸煮1小時，違反者依「廢清法」第39條暨「共通性事業廢棄物再利用管理辦法」第4條第1項告發，並依「廢清法」第52條可裁處新台幣6000元至300萬元罰鍰。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播