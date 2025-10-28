嚇！ 中市停車1小時120元 遭批停車費比吃飯貴

市議員陳政顯批台中市停車費貴森森，停車費比吃飯貴。（記者蘇金鳳攝）

台中的停車費高得嚇人早被詬病，市議員陳政顯今天在市議會痛批，台中市停車費昂貴早就是全國知名，尤其在北區更是離譜，有停車場1小時要120元，以一中商圈為例，主打的都是銅板美食，結果民眾來吃飯、逛街，停車兩小時就要付240元，停車費比吃飯還貴，「吃得起，卻停不起」，交通局怎能任由民間停車場亂收費？

交通局說明，依停車場法規定，規範民營停車場備查費率上限調整為每小時100元，若業者未依核備停車費率收費，將依停車場法裁罰業者3千至1萬5千元罰鍰，並限期請業者改善，以維護停車民眾權益。

議員陳政顯指出，停車費上限是交通局停管處自己訂的，公有最高60元／小時、民營最高120元／小時，他反問交通局，知道商圈為何沒落？主因在於高額停車費讓民眾怨聲載道、停車困難讓商圈人潮流失，停車比吃飯貴。

此外，停車場業者也說土地成本高，經營不易，陳政顯認為市府應該檢討整體停車費政策與標準，讓各區有合理、統一的收費基準。

陳政顯要求市府，停車費應改為「以半小時計費」，避免民眾停10分鐘卻被收1小時費用的不合理現象，當公有停車場數量不足時，市府更應加強管理民營停車場，確保價格合理，避免讓民眾看到價錢就卻步。

同時，公有停車場可規劃特定時段開放月租，最大化利用現有公有停車場，嘉惠附近居民；他呼籲交通局與停管處，別再讓交通局成為高額停車費的幫兇，讓台中市不再被貼上停車好貴的標籤。

