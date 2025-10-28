憂電商平台成非洲豬瘟破口，高雄啓動網售豬肉食品抓漏。（衛生局提供）

台中爆發非洲豬瘟疫情，為防範非法販售疫區輸入豬肉食品，高雄市長陳其邁指示警察局聯手衛生局啟動網購平台專案稽查，截至昨（27）日共查察578件網路豬肉製品相關廣告，尚未查獲不法。

高市衛生局先以非洲豬瘟養豬場為疫情熱點，匡列該豬場肉品為「高度疑似瘟豬肉」（第一圈熱點風險），經冷鏈同倉或有接觸風險貨品，列為匡列第二圈風險對象，經追查物流貨車GPS，目前確認匡列第二圈風險對象貨物674件，隨即全面連夜並集中銷毀回收。

唯恐網路電商平台有「漏網之豬」，擔心消費者不慎購入非法輸入，或來自非洲豬瘟疫區相關豬肉食品，陳其邁指示警察局及衛生局合作，啟動網售豬肉相關食品稽查專案，全面查察國內大型電商平台、購物網站及社群平台有無販售違規豬肉製品，目前皆合乎規定。

衛生局指出，此次稽查專案是針對電商平台、團購網及社群平台等民眾常使用的各類網路平台，針對所販售的豬肉相關食品，檢視產地是否來自非洲豬瘟地區及國家，類型含生鮮、冷藏、冷凍的豬肉、豬內臟或肉鬆、肉乾、香腸、含豬肉泡麵、肉包等加工製品。

警方將採偵防手段查緝違反食安刑事不法，協助衛生局追蹤可疑、不明食品來源及流向；另衛生局也會檢視商品，是否依食安法規有完整繁體中文標示，專案查察來自非洲豬瘟疫區輸入相關豬肉食品。

經連續兩天查察相關廣告，尚無查獲肉品來源有違反規定，警察局協助持續每天監測查察，一旦查有違反刑法，立即偵辦移送，若涉食品安全衛生管理法行政規定，則移交衛生局處置，若屬禁止輸入國家農畜品，則通知農業部防檢署、財政部關務署辦理。

陳其邁提醒民眾，豬肉產品須依法申報檢疫合格始得輸入，呼籲民眾切勿私自於國外攜（輸）入網售以免觸法遭罰，並避免網購來源不明豬肉產品。

憂電商平台成非洲豬瘟破口，高雄啓動網售豬肉食品抓漏，跨局處聯合稽查。（衛生局提供）

憂電商平台成非洲豬瘟破口，高雄啓動網售豬肉食品專案，警方以偵防手段抓漏。（衛生局提供）

憂電商平台成非洲豬瘟破口，高雄啓動網售豬肉食品抓漏，跨局處聯合稽查。（衛生局提供）

