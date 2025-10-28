為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    憂電商平台成非洲豬瘟破口 高雄啓動網售豬肉食品抓漏

    2025/10/28 14:59 記者黃良傑／高雄報導
    憂電商平台成非洲豬瘟破口，高雄啓動網售豬肉食品抓漏。（衛生局提供）

    憂電商平台成非洲豬瘟破口，高雄啓動網售豬肉食品抓漏。（衛生局提供）

    台中爆發非洲豬瘟疫情，為防範非法販售疫區輸入豬肉食品，高雄市長陳其邁指示警察局聯手衛生局啟動網購平台專案稽查，截至昨（27）日共查察578件網路豬肉製品相關廣告，尚未查獲不法。

    高市衛生局先以非洲豬瘟養豬場為疫情熱點，匡列該豬場肉品為「高度疑似瘟豬肉」（第一圈熱點風險），經冷鏈同倉或有接觸風險貨品，列為匡列第二圈風險對象，經追查物流貨車GPS，目前確認匡列第二圈風險對象貨物674件，隨即全面連夜並集中銷毀回收。

    唯恐網路電商平台有「漏網之豬」，擔心消費者不慎購入非法輸入，或來自非洲豬瘟疫區相關豬肉食品，陳其邁指示警察局及衛生局合作，啟動網售豬肉相關食品稽查專案，全面查察國內大型電商平台、購物網站及社群平台有無販售違規豬肉製品，目前皆合乎規定。

    衛生局指出，此次稽查專案是針對電商平台、團購網及社群平台等民眾常使用的各類網路平台，針對所販售的豬肉相關食品，檢視產地是否來自非洲豬瘟地區及國家，類型含生鮮、冷藏、冷凍的豬肉、豬內臟或肉鬆、肉乾、香腸、含豬肉泡麵、肉包等加工製品。

    警方將採偵防手段查緝違反食安刑事不法，協助衛生局追蹤可疑、不明食品來源及流向；另衛生局也會檢視商品，是否依食安法規有完整繁體中文標示，專案查察來自非洲豬瘟疫區輸入相關豬肉食品。

    經連續兩天查察相關廣告，尚無查獲肉品來源有違反規定，警察局協助持續每天監測查察，一旦查有違反刑法，立即偵辦移送，若涉食品安全衛生管理法行政規定，則移交衛生局處置，若屬禁止輸入國家農畜品，則通知農業部防檢署、財政部關務署辦理。

    陳其邁提醒民眾，豬肉產品須依法申報檢疫合格始得輸入，呼籲民眾切勿私自於國外攜（輸）入網售以免觸法遭罰，並避免網購來源不明豬肉產品。

    憂電商平台成非洲豬瘟破口，高雄啓動網售豬肉食品抓漏，跨局處聯合稽查。（衛生局提供）

    憂電商平台成非洲豬瘟破口，高雄啓動網售豬肉食品抓漏，跨局處聯合稽查。（衛生局提供）

    憂電商平台成非洲豬瘟破口，高雄啓動網售豬肉食品專案，警方以偵防手段抓漏。（衛生局提供）

    憂電商平台成非洲豬瘟破口，高雄啓動網售豬肉食品專案，警方以偵防手段抓漏。（衛生局提供）

    憂電商平台成非洲豬瘟破口，高雄啓動網售豬肉食品抓漏，跨局處聯合稽查。（衛生局提供）

    憂電商平台成非洲豬瘟破口，高雄啓動網售豬肉食品抓漏，跨局處聯合稽查。（衛生局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播