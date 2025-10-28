竹北普發2萬名長者重陽禮金 每人3千

新竹縣竹北市長鄭朝方今年普發65歲以上長者，每人現金3000元的重陽敬老禮金，收到的長輩都笑得合不攏嘴。（竹北市公所提供）

全民普發現金1萬元還沒入荷，新竹縣竹北市公所針對市內2萬多名65歲以上長者，每人普發現金3000元的重陽禮金已陸續送抵。為了向全市這些不到10%的「資深市民」們致敬，公所除已趁萬聖節端出萬聖舞動嘉年華的「搖滾爺奶趴」，11月8日還將舉行「城中城 歌中歌」美聲3天后竹北演唱會，並於現場規劃300席敬老席，專寵這些長輩們。

竹北市長鄭朝方說，市民平均年齡38.9歲且持續下修中，65歲以上的人口比例不到10%，是台灣本島最低。但公所對長者的關懷眼神始終都在，今年為此還調高重陽節敬老禮金額度、下修發放的年紀，從原僅70歲以上每人領2000元，變成65歲以上每人普發3000元，並加贈壽麵，受惠長者約有2萬多人。

明天就是重陽節，鄭朝方說，全市有15位百歲人瑞，其中7人剛滿百歲。他近日跟代表會主席林啟賢、副主席葉信輝以及多名市代、各里長等一起前往探視，親手送上金牌跟重陽禮金。

當中最年長的107歲阿公張義亭，身體康健且行動自如，最愛動腦玩「方城之戰」；102歲阿婆呂范端妹活潑健朗，仍會自己下廚，她還是今年新竹縣與竹北市的雙料模範母親。住在福興公園附近、101歲的黃林寶秀，最喜歡在曾孫陪伴下到公園曬太陽，而寶秀阿嬤的兒子黃炳煌去年也當選為竹北的模範父親，母子雙獲表揚傳為地方佳話。

另外，竹北中正西路某快剪美髮店響應敬老，自發義剪活動，透過公所宣布明天重陽節當天早上10點到深夜10點，60歲以上的長者都可免費剪髮1次，但因採現場安排的方式提供服務，所以長者們可視情況彈性自行前往。（15:11更新）

新竹縣竹北市長鄭朝方（前左3）跟市代會主席林啟賢（前右2）一起探訪百歲人瑞，送上敬老禮金等。（竹北市公所提供）

竹北市中正西路上某快剪店響應敬老，也發起60歲以上明天早上10點到深夜10點剪髮1次免費活動。（竹北市公所提供）

