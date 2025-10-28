為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「地球村」多處分校無預警收攤 民眾繳14萬全泡湯

    2025/10/28 15:13 記者翁聿煌／新北報導
    地球村美日語新店分校有消費糾紛，民眾花了14萬元課沒上完分校已關門。（翻攝自GoogleMap）

    地球村美日語新店分校有消費糾紛，民眾花了14萬元課沒上完分校已關門。（翻攝自GoogleMap）

    曾在全國到處設點的外語補習班「地球村美日語」近年傳出經營紛爭，多處分校倒閉，學生權益也大受影響。一名學員投訴，他3月才在新店分校花14萬4千元報名美語課程，上到10月中旬卻發現分校無預警關閉，消費者對補習班開出轉班或部分退費的條件不滿，新北市消費者保護官辦公室主任王治宇表示，消費者爭取權益理所當然，但考量業者已陷困境，雙方若能和解最好，否則只能對簿公堂。

    有學員投訴，他今年3月和另2名朋友一起到新店分校，報名「90小時美語課程」，共花費14萬4000元，但是10月中旬開始，在原定時間去上課，卻發現分校關閉，而且他從未接獲任何相關通知，事後向總公司反映，補習班提出3種解決方案，到其它分校上課、改為線上課程或退費，但不補償其他損失，消費者覺得無法接受。

    王治宇表示，依照消保法，業者無正當理由變更上課地點，消費者可要求退款再加計30％以上的金額，這是消費者的合法權益，但是業者如果不願意或是沒能力，那就只能打官司處理。

    王治宇說，「地球村美日語」今年初就開始發生財務糾紛，新北市原有6間分校都已陸續關門，新北消保官辦公室曾找陳姓負責人溝通，陳姓負責人指出，實體補習班經營自疫情後，客源大減，分析原因包括少子化、線上教學模式大增、年輕人出國遊學普及等因素，實體補習班承租教室及人事成本太高，也必須朝網路教學轉型。

    因此「地球村美日語」對現有分校學員的後續課程問題，有誠意解決，到其它分校上課、改為線上課程或退費，但不補償其他損失，盼消費者能妥協接受，王治宇指出，實務上消保官建議雙方能和解，但如果消費者堅持權益，那只有對簿公堂一途，只怕是曠日廢時。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播