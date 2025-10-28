「地球村」多處分校無預警收攤 民眾繳14萬全泡湯

地球村美日語新店分校有消費糾紛，民眾花了14萬元課沒上完分校已關門。（翻攝自GoogleMap）

曾在全國到處設點的外語補習班「地球村美日語」近年傳出經營紛爭，多處分校倒閉，學生權益也大受影響。一名學員投訴，他3月才在新店分校花14萬4千元報名美語課程，上到10月中旬卻發現分校無預警關閉，消費者對補習班開出轉班或部分退費的條件不滿，新北市消費者保護官辦公室主任王治宇表示，消費者爭取權益理所當然，但考量業者已陷困境，雙方若能和解最好，否則只能對簿公堂。

有學員投訴，他今年3月和另2名朋友一起到新店分校，報名「90小時美語課程」，共花費14萬4000元，但是10月中旬開始，在原定時間去上課，卻發現分校關閉，而且他從未接獲任何相關通知，事後向總公司反映，補習班提出3種解決方案，到其它分校上課、改為線上課程或退費，但不補償其他損失，消費者覺得無法接受。

王治宇表示，依照消保法，業者無正當理由變更上課地點，消費者可要求退款再加計30％以上的金額，這是消費者的合法權益，但是業者如果不願意或是沒能力，那就只能打官司處理。

王治宇說，「地球村美日語」今年初就開始發生財務糾紛，新北市原有6間分校都已陸續關門，新北消保官辦公室曾找陳姓負責人溝通，陳姓負責人指出，實體補習班經營自疫情後，客源大減，分析原因包括少子化、線上教學模式大增、年輕人出國遊學普及等因素，實體補習班承租教室及人事成本太高，也必須朝網路教學轉型。

因此「地球村美日語」對現有分校學員的後續課程問題，有誠意解決，到其它分校上課、改為線上課程或退費，但不補償其他損失，盼消費者能妥協接受，王治宇指出，實務上消保官建議雙方能和解，但如果消費者堅持權益，那只有對簿公堂一途，只怕是曠日廢時。

