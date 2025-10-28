富春國小迎接80週年慶 親師生共賞情緒劇場提升心理健康韌性

富春國小迎接80周年校慶，全校親師生一同觀賞頑書趣劇團演出情緒劇場「嘿 ! 我看見你了」。（圖由富春國小提供）

台中市豐原區富春國小歡喜迎接80年校慶，精心舉辦系列精采慶祝活動，為了培養學童的良好人際互動與情緒管理能力，全校親師生今天一同觀賞頑書趣劇團演出情緒劇場「嘿! 我看見你了」，透過歌舞、真人及巨戲偶、體驗分享的精彩呈現方式，師生共同認識情緒，重新進行自我覺察、擁抱自己進而理解他人，提升心理健康韌性。

富春國小校長吳夢竹表示，SEL（社會情緒學習）是近年來國際全球教育發展的重要趨勢，幫助學童發展自我覺察、情緒管理、社會覺察、人際技巧與承擔責任等的5個層面，藉此強化非認知能力，亦為終身學習課程，從自我認識的基礎開始，了解自己的情緒反應、直覺發展，學習尊重與關懷，傾聽的情緒與表達，最後與他人進行互動與合作，追求幸福的人生。

富春國小教務主任曾文慧說，戲劇是教學方法中最直接、也是吸收最迅速的方式，通過戲劇參與他人的故事，學習透過他人的眼睛看世界；幼兒園主任嚴之彤表示，戲劇的魅力是先說故事而再講道理，有助幼童提升情緒管理與人際溝通能力。

富春國小學童許展綸說，今天的戲劇真好看，從中獲知每個人都會有情緒困擾的時候，要勇敢的面對它，然後學會表達，不要害怕也不要生悶氣。

頑書趣劇團邀請學童上台體驗演出。（圖由富春國小提供）

