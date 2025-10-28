宜縣垃圾破袋合格率連年下滑被審計部檢討 環保局加強稽查

宜縣清潔隊員加強沿線收取垃圾破袋稽查。（圖由宜縣環保局提供）

宜蘭縣垃圾車隨車稽查破袋合格率被質疑逐年下降，審計部宜蘭縣審計室認為，宜蘭縣政府環保局應督促研謀改善。縣府環保局回應，已請各鄉鎮市清潔隊針對合格率最差路線加強沿線破袋稽查。

宜蘭縣審計室指出，2021、2022及2023年，宜蘭縣破袋合格率分別為60.4％、58.4％、53.4％，呈現逐年下降趨勢，頭城、蘇澳、五結、員山等4個鄉鎮，均低於全縣平均值。去年截至8月底，破袋合格率更降到46.7％，應促使民眾落實垃圾分類，提升資源回收再利用成效。

縣府環保局表示，已請縣內各鄉鎮市清潔隊依照去年隨機破袋稽查合格率最差的路線加強沿線破袋，環保局會把檢查結果及常被丟入垃圾的資源回收物，函請各公所宣導改善，並納入考核項目。

除了清潔隊員沿線破袋，縣府環保局每月另在利澤焚化廠垃圾傾卸平台隨機破袋檢查，根據統計，今年多數鄉鎮的平台破袋檢查合格率有顯著進步，其中的蘇澳、三星與南澳，分別比去年提升了31.7%、25.6%、20.5%，至於人口數居全縣前2名的宜蘭市、羅東仍維持在前段班。

縣府環保局指出，清潔隊員沿線破袋稽查，加上利澤焚化廠平台破袋檢查，透過雙管齊下，強化垃圾分類及資源回收成效，宜縣去年一般垃圾年產量，比前年減少4000噸，顯示破袋稽查行動已經見效。

