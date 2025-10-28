半年發生2次！ 基隆公車又出包 車門敞開繼續開

民眾爆基隆市公車車門未關照樣行駛。（民眾提供）

基隆市公車又出包！市議員許睿慈指出，104新豐街路線公車的車門無法關閉，在路上照開，乘客很害怕，批不到半年就發生2次車門大開的危險駕駛，公車處螺絲鬆散、制度失靈，要求每次出車都要檢查安全無虞，民眾坐公車不再靠運氣。公車處表示，車門有異物故障，車門關閉不完全，約1分鐘就排除故障，會要求駕駛確認車門完全關閉再行駛。

民眾反映，27日下午從海大搭104線公車到深美國小站，結果車門沒關好，公車照開，公車屁股一直冒煙，民眾和司機反映，司機也回答正常啦天氣冷。

請繼續往下閱讀...

許睿慈說，公車在車門敞開情形下照樣行駛，讓乘客暴露在危險當中，今年6月才發生類似事件，短短不到半年發生2次同樣事故，又重演，顯見公車處螺絲鬆散、制度失靈。

我要求公車處無論新車還是舊車，每一次出車前要檢查安全無虞，落實檢修維護，建立完整的應變機制，車輛故障時應即時通報並派車接駁的備援機制，不應該故障了還繼續行駛，將民眾安全拋諸腦後，希望公車處建立制度、全面改革公車安全的問題，讓民眾乘車安全不再靠運氣。

基隆市公車處營運室主任張競文表示，104新豐街路線公車，10月27日下午3點多，行經海大附近，車門因異物故障，車門關閉不完全，駕駛發現異常後，隨即多次啟閉車門開關排解故障，約一分多鐘就排除故障。

公車處會要求駕駛進出站務必確認車門完全關閉再行駛，車輛維修也會要求維修業者再三確認，公車處也會加強稽核制度。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法