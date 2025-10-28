為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    馬太鞍溪、燕子口2堰塞湖 連日各監測數據無變化

    2025/10/28 14:33 記者王錦義／花蓮報導
    28日馬太鞍溪堰塞湖空拍現況。（林保署花蓮分署提供）

    28日馬太鞍溪堰塞湖空拍現況。（林保署花蓮分署提供）

    花蓮目前2個堰塞湖，農業部林業及自然保育署花蓮分署今指出，依馬太鞍溪堰塞湖及下游溪流的水位計監測，連日以來各項監測數據無變化，上游集水區未來48小時累積雨量為34.0mm，低於黃色警戒值200mm，降雨曲線平緩；燕子口堰塞湖水位也與昨日一樣。

    林保署花蓮分署指出，今日監測顯示，馬太鞍溪堰塞湖水位高程1019.6公尺，湖區面積12.6公頃，蓄水量為149.8萬噸，溢流破壞後至今水位高程已下降119.4公尺。10/1到10/28水位無明顯變化，蓄水量降至溢流前的1.6%。水流無異狀，持續從溢流口穩定流出。

    堰塞湖潰決後，天然壩體積約1.1億立方公尺，目前溢流口下游坡度平緩（6度），無潰決跡象；溢流口左岸尚有約1億立方公尺的土砂堆積在坡面，9/25到10/28僅崩崖陡坡局部崩塌，無明顯整體邊坡滑動跡象。林保署花蓮分署指出，將持續密切監控堰塞湖與下游河道水位，依據警戒機制及時發布災害預警。

    另外，燕子口堰塞湖部份，順利降壩引流奏效，水位緩降中，林保署花蓮分署指出，為了更有效降低燕子口堰塞湖的水位與蓄水量，宜蘭分署將調派更大型的怪手進場，進一步加深與擴寬壩體深槽線，以加速湖水排放。也會依據壩體結構與水位的動態變化調整作業策略，穩健推進降壩引流作業，確保安全。

    28日馬太鞍溪堰塞湖空拍現況。（林保署花蓮分署提供）

    28日馬太鞍溪堰塞湖空拍現況。（林保署花蓮分署提供）

