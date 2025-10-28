苗栗演唱會12/5、12/6熱力開唱 邀鄉親嗨翻苗栗

苗栗山釀青春演唱會舉行行銷記者會，縣長鍾東錦（左8）等人邀請鄉親一起嗨翻苗栗。（記者張勳騰攝）

苗栗縣政府主辦的「2025山釀青春演唱會」，12月5、6日2天在苗栗市巨蛋體育館熱力開唱，今（28）日的行銷記者會請來女歌手范怡文與苗栗縣長鍾東錦合唱《恰似你的溫柔》熱身，11月21日下午4點起將於苗栗火車站、苗栗縣青年創業指揮部及苗北藝文中心同步開放免費索票，每人限索4張；鍾東錦邀請鄉親一起嗨翻苗栗 。

這項演唱會已連續3年在苗栗市巨蛋體育館開唱，盡管沒有華麗的舞台及音響，因是免費索票，吸引不少觀眾前往聆聽，成為年底苗栗市最大盛會；今年2場總經費500多萬元，台灣中油公司探採事業部贊助150萬元，還有其他企業贊助，參加者有機會抽中度假飯店住宿券等。

請繼續往下閱讀...

12月5日晚上的經典流行之夜邀請重量級藝人歌手組合，有范怡文、翁立友、沈文程、王識賢與金嗓歌后葉璦菱等，將帶來多組經典膾炙人口的好歌。12月6日晚的青年流行音樂晚會，則邀請時下青年朋友最喜愛的歌手、團體，包括小男孩樂團、草屯囝仔、陳華、鼓鼓、以及滅火器等組合輪番演出。

鍾東錦強調，巨蛋體育館今年已完成觀賞台座位更新，採用與台北大巨蛋相同的日本知名座椅品牌，符合人體工學並具高耐久性，提供優質的觀賞空間，邀請民眾到山城享受音樂的盛宴。

苗栗山釀青春演唱會行銷記者會，請來女歌手范怡文（右）與苗栗縣長鍾東錦合唱「恰似你的溫柔」熱身。（記者張勳騰攝）

