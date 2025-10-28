議員何文海：中市公車異常發車、過站不停 投訴前2名

市議員何文海指中市公車異常發車及過站不停為投訴前2名。（記者蘇金鳳攝）

中市公車常脫班遭詬病，民進黨議員何文海今天質疑，依據交通局統計的投訴案件，最多的就是異常發車，第二名則是過站不停，因為民眾無法順利搭公車，民怨產生有此2大投訴，然而應該還很多民眾隱忍不投訴，形成很多「黑數」，要求交通局苦民所苦，找出辦法解決；交通局長葉昭甫表示，會要求業者改善。

議員何文海今天市議會質詢時，一一點名在場副市長黃國榮、交通局長葉昭甫、地政局長曾國鈞、觀旅局長陳美秀最近是否有坐過公車，黃國榮表示，近日因為要參加爵士音樂節搭公車及騎自行車。

何文海表示，他自己跟其他議員都有接到民眾陳情搭不到公車的投訴，不是脫班、就是過站不停，連知名歌手到台中定居都說過公車問題，但交通局除了公車補助，對提昇公車服務品質一籌莫展。

何文海說，根據市府統計，2023年度公車異常發車數高達5502件，2024年雖降至4296件，但今年到9月為止，已經有3197件，有可能會再次超過去年。

何文海並指出， 遭投訴第二高是過站不停，2023年有2240件，2024年則有2472件，今年到9月已經有1935件，他痛斥市府一再補助公車業者，為何最重要的公車準時抵達以及不會過站不停都做不到？

此外，他指出，其餘投訴則仍有溢扣款相關問題、服務態度不佳、危險駕駛及變換車道不打方向燈、公車動態資訊相關問題，未待乘客上下車站定即開動以及公車路線班次規劃等問題。

何文海說，2023年以及2024年都有上萬件相關投訴，今年到9月也有7496件，市府既然給予公車業者補助，就應該讓民眾搭得到公車，如果做不到，交通局長應該放棄乘坐公務車，改坐公車，這樣才能苦民所苦。

交通局表示，會對業者加強宣導準時出班。（市府提供）

