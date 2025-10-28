為豬瘟提解方 養豬協會：禁宰的30萬豬可給矯正署、監獄加菜

中華民國養豬協會28日拜會國民黨立法院黨團，訴求中央儘速推出補貼配套，黨團書記長羅智強（右三）出面接見協會理事長潘連周（左三）一行人。（記者羅沛德攝）

立法院國民黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、立委楊瓊瓔、張嘉郡今在立法院接見中華民國養豬協會。養豬協會理事長潘連周表示，15天禁宰，但1天通常宰2萬隻豬，所以之後30萬隻豬一定要消化。矯正署、看守所和監獄都吃很差，建議政府可以幫他們加菜，或阿兵哥吃豬排，30萬隻豬一個月就吃完了。

潘連周提出三點建議：第一，空污罰款要農工分離，化工的氣味是有毒的，但農業的豬屎、牛屎、雞屎是有感情的，雖然都是異味，但罰款和工業綁在一起，這一定要修法，豬農是弱勢團體，不是企業，不要和工業混為一談。「空氣污染防制法」自107年8月修正後迄今無相關修正，卻以工商廠場材畜牧業，一律處以新台幣10萬元以上，不公平也不合理，建議依畜牧場飼養頭數分級裁罰並降低罰鍰至1萬至3萬元。

潘連周表示，第二，我國放流水標准偏嚴，現行規範我國非草食性動物放流水標準中生化需氧量（BOD）標高於周邊國家（中國150、日本160mg/L）。台灣在先天氣候及地下水資源分布不均，同時畜牧場配合政府政策減少畜牧場用水量，常因生物處理效能受限，同時化學需氧量（COD）與生化需氣量（BOD）關連強且互相影響，使放流水更難符合嚴格標準，因此這部分希望本會期可以修法。

潘連周表示，第三，廚餘7年前本來就要禁止，但7年來環境部有沒有繼續處理廚餘的問題？有想到未來得到非洲豬瘟廚餘要怎麼處理的問題嗎？這部分並沒進展，廚餘如果繼續養豬，跟別的國家不一樣，韓國得非洲豬瘟最大破口就是廚餘。15天禁宰有些豬農就撐不住，沒有台灣豬要怎麼生存，要吃進口的嗎？不行啦，台灣豬有洗澡，「好吃啦！為了長治久安，廚餘未來15天後，不能及時開放，要經過產官學及市政府一起討論，現在黑水虻可以吃廚餘，這是很好的觀念；日本也有吃廚餘，但他們設計比我們的還好，但台灣不一樣，所以廚餘要吃，必須政府統籌運作，跟政府買，讓黑豬保有生存空間，白豬則是不能吃廚餘。

