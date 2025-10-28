光復災民怨領不到愛心家電 花蓮縣府官員甩鍋議會挨轟

花蓮縣政府受捐贈小型家電部分，採定點領取，電鍋、吹風機、電風扇與快煮壺已於10月13日起陸續發放。（圖由縣府提供）

花蓮923洪災造成受災戶家裡家具、電器都被大水沖走，許多愛心團體捐贈電鍋、冰箱、洗衣機等家電用品，有災民抱怨常看到善心團體宣布捐贈家電給縣府，但至今災後35天，都還沒看到東西在哪裡？有縣府官員面對災民質疑，卻回說要受議會監督，遭議長張峻反駁說，不要把縣府的動作遲緩卸責給議會；縣府強調，大型愛心家電本週開始配送到府。

議長張峻說，有災民在群組中反映拿不到善心團體捐給縣府的大型愛心家電，但縣府中區服務中心副主任卻回覆說：「縣府一切行動都受議會監督」，讓災民誤會是被議會卡關，這根本是顛倒是非，議會並不介入也從未要求或核准縣府募集或發放任何物資。如果縣府有心，該做的事自然做得起來；若無心，再多推託也掩飾不了「沒作為」的事實。災民要的是幫助，不是藉口。

縣府澄清說，經查證該則發言為縣府中區服務中心林姓副主任為求解答民眾疑惑，其個人於下班時間在社群LINE平台內向大同村民眾所留文字訊息，說明縣府作為公務機關依照一定程序將愛心家電配送給受災戶的原則。林姓副主任個人言論造成社會誤解或是影響，縣府虛心檢討改進。

縣府進一步指出，有關民眾訊息中所關心「大型」愛心家電配送進度部分，以「受淹水災戶及每地址優先一組」為原則，依公所整理提供的受災戶名冊，分批次陸續宅配到府，各愛心單位下訂及生產出廠狀況不一，敬請鄉親稍加等候，估計本週將有部分大型家電可陸續宅配。

有關大型愛心家電部分，採宅配方式，如冰箱、洗衣機、瓦斯爐及電視等，各公益團體陸續下訂生產中，將視各品項的出廠進度，依照公所提供受災戶名冊宅配，敬請耐心等候，預計本週起陸續配送。縣府指出，愛心家電以一受災門牌地址領取一組為原則。

而小家電部分，已依到貨時間陸續發放4款，符合資格但尚未領取者可至公所1樓領取。其餘待到貨後，請鄉親留意公所通知發放時間。縣府表示，將持續依各愛心家電到貨狀況，媒合各公益團體及善心人士愛心，依照公所造冊受災戶名單，一一將愛心送到需要的鄉親手上，協助災區度過重建復原階段。

花蓮縣長徐榛蔚經常代表縣府接受來自各界的愛心家電捐贈，縣府指出，大型家電將在本週開始配送到府。（圖由縣府提供）

