豬肉斷貨！彰化「北門口肉圓」總店暫停營業 「正彰化肉圓」試雞肉新口味

正彰化肉圓宣布賣到今天，明天起休息幾天，月底推出新口味的肉圓。（資料照，記者劉曉欣攝）

台灣爆發首例非洲豬瘟，日前宣布全國禁運、禁宰豬隻再延長10天，繼彰化排隊名店「阿璋肉圓」、「阿三肉圓」宣布暫停營業2週後，「北門口肉圓」總店也暫停營業，「正彰化肉圓」預計今天（28日）就會賣光光，預計10月底推出許願雞肉新口味！

「北門口肉圓」總店位於彰化市中正路2段，這兩天都是鐵門拉下，許多人都打電話詢問，才知道因為沒溫體豬肉可買，只好先休息，就看溫體豬肉何時恢復交易，才能做肉圓來賣。

而位於彰化市陳稜路有有85年歷史的「正彰化肉圓」，業者楊雅嵐表示，傳統肉圓確定今天就會賣完，因為沒有溫體豬肉可買，將會休息幾天，但確定會推出新口味，目前第一優先是雞肉肉圓。

楊雅嵐說，原本就在嘗試肉圓的可能性，最近試作了巧克力香蕉口味，還有麻油雞口味，最多人許願的是雞肉肉圓，也有考慮是三杯雞口味，近日會在試作，一旦通過試吃考驗，就會推出全新口味，預計10月底就會上市。

不過，楊雅嵐說，因為該店炸肉圓都是用豬油來炸，因此就算是雞肉肉圓，也不符合穆斯林的清真認證，未來溫體豬肉回歸後，將視新款肉圓的接受度，再來確認是否會掛上菜單。

彰化市北門口肉圓總店總是大排長龍。（資料照）

