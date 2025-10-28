中市議員批市府道安改善作為成效不彰 小貨車成街頭「馬路殺手」

多位民進黨議員質疑市府道安改善效率差，導致小貨車成馬路殺手。（記者蘇金鳳攝）

小貨車事故不斷，多位民進黨市議員今天市議會指出，根據市府統計資料指出，自2023年至今年8月底，小型貨車涉入的交通事故件數與主要肇事件數是砂石車、公車等大型車的三倍以上，其中「轉彎不讓直行車」更是肇事主因，批台中市府道安改善作為成效不彰，使小型貨車成為台中街頭的「馬路殺手」。

交通局長葉昭甫回應，車輛多的地方車流量大，勢必車禍就會多，但這些高肇事路口裡大型傷亡少，因為車速慢，大部分都是側撞、擦撞事故型態，道安防制從交通工程、執法面下手，也會加強宣傳。

請繼續往下閱讀...

議員陳俞融、陳淑華、張芬郁、謝家宜、陳雅惠、蕭隆澤批市府道安改善效率不佳，陳俞融更表示，截至今年9月底，台中市的小型貨車登記數量高達12萬6252輛是六都第一，而統計2023-2024年兩年合計超過3萬4千起事故，進一步分析2023至今年8月主要肇事責任，大型車為肇事主因的有2252件，但小型貨車竟多達7645件是大型車的3.4倍，頻繁在市區穿梭並引發事故的是數量更多、更難管理的小型貨車。

陳俞融更提到，去年到今年8月，小型貨車前三名肇因中，「有號誌路口，轉彎車未讓直行車先行」始終高居第一位，要求市府必須拿出更具體的辦法，正視大型車、小型貨車所帶來的交通安全危機。

議員陳淑華指出，近幾年台中市的交通事故死傷數不斷攀高，交通局應該要了解事故原因，除了應該要宣導，調整行政作法對症下藥，不要不願意面對。

議員蕭隆澤表示，道路規劃設計應該要按照實際路況做規劃，而不是統一規格制式規劃，要有變通的方式。

議員陳雅惠呼籲市府，針對高風險路段加強監測與取締，並研擬專案教育及輔導措施。

交通局長葉昭甫表示，會加強道安宣傳。（記者蘇金鳳攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法