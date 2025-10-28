為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    養豬協會拜會立院民進黨團 籲貫徹禁運、禁宰、禁廚餘政策

    2025/10/28 13:30 記者謝君臨／台北報導
    養豬協會拜會立法院民進黨團，籲貫徹禁運、禁宰、禁廚餘政策。（記者謝君臨攝）

    養豬協會拜會立法院民進黨團，籲貫徹禁運、禁宰、禁廚餘政策。（記者謝君臨攝）

    台中一處養豬場死亡豬隻確診非洲豬瘟，全國活豬禁宰、禁運15天。立法院民進黨團上午接受全國養豬協會及各縣市養豬業者陳情，會後由黨團幹事長鍾佳濱說明會中4點決議，包括農業部、經濟部儘速處理業者貸款、融資、營業損失等訴求；環境部主導廚餘運用、去化政策；在空污、水污染部分，法規應「農工分離」；最後，禁運、禁宰、禁廚餘養豬政策在這段時間內必須貫徹。

    養豬協會理事長潘連周會後受訪表示，這段時間不分藍綠，大家共同來處理養豬的相關工作。稍早會中有談到，首先是禁用廚餘的問題，15天後是否檢討廚餘處理、去化問題，看是用「黑水虻」，以及請環境部儘速撥經費給各縣市處理，像日本一樣的廚餘設備，半年時間把它做起來，廚餘問題就解決了。

    潘連周指出，廚餘的問題解決了，未來才有空間做廚餘養豬，不然這真的是很危險的工作，因為人員、車輛都沒辦法在控制內，廚餘桶也是一種危險，目前已經有案發場驗起來又是陽性，所以台中市政府要及時去處理這些工作。

    有關環保議題，潘連周說，「我們是弱勢團體，養豬、養雞團體都一樣，空污問題一定要『農工分離』，相關法規要做修正，要讓農民有公平待遇。」

    潘連周也說，未來15天後的出豬問題，民進黨團、養豬協會向農業部反應，是否與冷凍工會、肉類工會，肉品市場協進會共同討論，在疫情結束前就來討論如何出豬，才不會讓豬價掉下來，「我們要生產優良、優質的台灣豬肉，讓台灣所有的消費大眾使用。台灣人要愛台灣、疼惜台灣、買台灣豬肉。」

    對於改成飼料餵豬的成本，潘連周說，廚餘養豬總共有437場，有一半以上是白豬，隨時可以改吃飼料，不會損失；黑豬則是35公斤以上才吃廚餘，養豬協會拜託農業部等單位，看能否補貼多少黑豬改吃飼料的費用，既配合防疫，又不讓業者損失太多。他也說，台灣不能靠養黑豬處理廚餘工作，一定要再想辦法。

    此外，對於台中市政府近期的表現，潘連周表示，這些各縣市都一樣，不用說台中市政府，它本來就是失職，包括昨天去案例場看，又驗出陽性，包括雨鞋、桶子、針筒、衣物等物品都還在，沒有送去焚化爐燒掉，「那邊還是陽性場，未來若又有人員出入，又爆發的話該怎麼辦，現在要趕快處理。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播