養豬協會拜會立院民進黨團 籲貫徹禁運、禁宰、禁廚餘政策

養豬協會拜會立法院民進黨團，籲貫徹禁運、禁宰、禁廚餘政策。（記者謝君臨攝）

台中一處養豬場死亡豬隻確診非洲豬瘟，全國活豬禁宰、禁運15天。立法院民進黨團上午接受全國養豬協會及各縣市養豬業者陳情，會後由黨團幹事長鍾佳濱說明會中4點決議，包括農業部、經濟部儘速處理業者貸款、融資、營業損失等訴求；環境部主導廚餘運用、去化政策；在空污、水污染部分，法規應「農工分離」；最後，禁運、禁宰、禁廚餘養豬政策在這段時間內必須貫徹。

養豬協會理事長潘連周會後受訪表示，這段時間不分藍綠，大家共同來處理養豬的相關工作。稍早會中有談到，首先是禁用廚餘的問題，15天後是否檢討廚餘處理、去化問題，看是用「黑水虻」，以及請環境部儘速撥經費給各縣市處理，像日本一樣的廚餘設備，半年時間把它做起來，廚餘問題就解決了。

請繼續往下閱讀...

潘連周指出，廚餘的問題解決了，未來才有空間做廚餘養豬，不然這真的是很危險的工作，因為人員、車輛都沒辦法在控制內，廚餘桶也是一種危險，目前已經有案發場驗起來又是陽性，所以台中市政府要及時去處理這些工作。

有關環保議題，潘連周說，「我們是弱勢團體，養豬、養雞團體都一樣，空污問題一定要『農工分離』，相關法規要做修正，要讓農民有公平待遇。」

潘連周也說，未來15天後的出豬問題，民進黨團、養豬協會向農業部反應，是否與冷凍工會、肉類工會，肉品市場協進會共同討論，在疫情結束前就來討論如何出豬，才不會讓豬價掉下來，「我們要生產優良、優質的台灣豬肉，讓台灣所有的消費大眾使用。台灣人要愛台灣、疼惜台灣、買台灣豬肉。」

對於改成飼料餵豬的成本，潘連周說，廚餘養豬總共有437場，有一半以上是白豬，隨時可以改吃飼料，不會損失；黑豬則是35公斤以上才吃廚餘，養豬協會拜託農業部等單位，看能否補貼多少黑豬改吃飼料的費用，既配合防疫，又不讓業者損失太多。他也說，台灣不能靠養黑豬處理廚餘工作，一定要再想辦法。

此外，對於台中市政府近期的表現，潘連周表示，這些各縣市都一樣，不用說台中市政府，它本來就是失職，包括昨天去案例場看，又驗出陽性，包括雨鞋、桶子、針筒、衣物等物品都還在，沒有送去焚化爐燒掉，「那邊還是陽性場，未來若又有人員出入，又爆發的話該怎麼辦，現在要趕快處理。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法