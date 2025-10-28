台中養豬場清消後再被驗到病毒 病死豬隻掩埋場未驗

台中防豬瘟擴散預防性撲殺195頭案例場豬隻掩埋。（圖：市府提供）

台中養豬場爆非洲豬瘟，台中市雖已第一時間進行案例場封鎖清消，但近日再驗仍在豬場2個區域驗到非洲豬瘟病毒，台中市政府連夜再度消毒補強，案例場預防性撲殺豬隻掩埋場的病毒防治引關切；非洲豬瘟前進應變所指揮官杜文珍今指出，未對撲殺豬隻掩埋場進行採驗，有提醒台中市府加強管制「相信在台中市政府監控中」；台中市副市長鄭照新也強調，今早才提醒各局處務必加強落實非洲豬瘟防治。

台中養豬場22日爆出非洲豬瘟，中央進駐台中協助救火，但昨日行政院政務委員陳時中指出，案例場2個區域仍驗到非洲豬瘟病毒，憂心清潔消毒有缺失，恐造成病毒擴散風險；案發場已完成過消毒作業卻仍驗到病毒，該場傳出疫情後預防性全面撲殺195豬隻，相關掩埋場是否有驗到病毒也引關注。

杜文珍指出，對案例場進行環境樣品採樣的目的是為掌控經歷相關豬隻撲殺後移出等，現場環境管制消毒後是否確實，了解是否病毒受到控制不致於擴散出去，採樣結果仍驗到病毒，證明非洲豬瘟病毒環境抗力頑強，提醒要更落實清消。

杜文珍說，目前未對撲殺豬隻掩埋場進行病毒檢驗，但已有提醒台中市府須強管制，包括不得讓人員進出，也要特別小心避免遊盪動物移動造成風險，「應在台中市的監控中」。

鄭照新強調，市府今日工作會議已有再三提醒各局處嚴防撲殺豬隻掩埋場的安全防治，務必依地方非洲豬瘟處理手冊進行相關安全把關，不容非洲豬瘟有擴散風險。至於個案場已昨夜再次連夜完成清消。

杜文珍今指出，未對撲殺豬隻掩埋場進行檢驗，有提醒台中市府加強管制「相信在台中市政府監控中」。（記者蘇孟娟攝）

