飛南竿機場等於在航艦上降落 藍委籲政院興建馬祖大橋

行政院長卓榮泰今天指出，南竿機場的問題、北竿機場的改建，以及馬祖大橋如何克服困難，是三件同時存在的問題。（記者劉信德攝）

國民黨立委陳雪生今在立院關切馬祖交通議題時表示，南竿機場非常危險，等於是在航空母艦上降落，這幾天他都不敢回去，起飛和降落都忐忑不安，沒有那麼安全，所以興建馬祖大橋勢在必行。行政院長卓榮泰回應，南竿機場問題、北竿機場的改建，以及馬祖大橋如何克服困難，這是三件同時存在的問題。

陳雪生質詢問及，馬祖最重要的基礎工程是什麼？卓榮泰表示，機場的改建工程和大橋的問題。陳接著說，北竿機場第一期改善工程220億元，目前附近的垃圾場要遷移，工程已經發包出去，但北竿居民有一些雜音，因為建造時間需要8年，當地民眾要先搭船到南竿搭機。而台中清泉崗機場是用「半半工」，可以縮短時程，不然8年施工時間，這個痛苦期時間太長了。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰指出，這跟現在非洲豬瘟一樣，忍一時可以爭取一個世代的進步，工程方面要尊重專家和設計單位、建造單位的安全考量和需求。

交通部長陳世凱說，我們會尊重專業，盡量來縮短，北竿居民要搭船去南竿搭機，我們也會跟縣政府合作。

陳雪生建議，至少北竿機場每天飛一班出去，方便當地民眾搭機。至於觀光客就是飛南竿機場，再搭船去北竿，這個影響較小。

橫跨南北竿的馬祖大橋方面，陳雪生說，該橋只有3公里，從107年核定至今，當時行政院長是賴清德，已經過了7年，當初預估興建要100多億元，現在已變成300億元；陳世凱則表示，世曦工程算出來的經費是360億元。

陳雪生建議，行政院明年可不可以先編列36億元，逐步分10年來做，一年編個36億元。還有南竿機場非常危險，等於是在航空母艦上降落，這幾天他都不敢回去，降落都忐忑不安，沒有那麼安全，機場一定要改建。

卓榮泰說，南竿、北竿機場的改建，以及馬祖大橋如何克服困難，是三件同時存在的問題，北竿機場改建是已經在做了，北竿機場的改建牽動到南竿機場存廢的問題。現在交通部已經把360億元的錢算出來，之後就是按順序進行評估。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法