非洲豬瘟衍生大量廚餘去化問題 桃市處理場單日處理量達80噸幾近滿載

台中市發生全國首例非洲豬瘟確診案例，禁止廚餘餵養豬隻衍生廚餘去化問題，桃園市目前民生廚餘由清潔隊收運後送往桃園生質能中心，養豬廚餘則全部進入泓橋環保科技公司處理；泓橋公司董事長張永煬表示，以目前的廠區設置規模，每日最高可去化100噸廚餘，禁餵廚餘政策實施後，現在單日去化量已達80噸，考量酵素、副資材調度、人力彈性及預留容量等因素，其實處理量能已接近「滿載」，暫無餘力協助其他縣市。

張永煬表示，2019年、當時行政院長蘇貞昌為防治非洲豬瘟，曾暫時禁止廚餘養豬，桃園市透過全國唯一的自動化廚餘大量去化專利技術，讓每批量廚餘能在短短3小時去化熟成，轉變為農民最愛的有機肥，桃園也因執行政策有功，成為全國防治非洲豬瘟典範，而泓橋公司則因此項專利技術，榮獲經濟部國家產業創新獎，再次發生非洲豬瘟疫情，相信也能讓桃園市從容面對這波廚餘問題。

張永煬表示，泓橋公司的廚餘去化技術是與中興大學共同合作，利用獨家酵素、副資材、多項自動化專利技術與設備等，歷經研發18年後成功商轉，且全程無污染、零碳排，在轉化階段就能有效抑制廚餘的酸臭味，同時去化過程中產生的有機營養液，經高溫殺菌蒸煮，即可轉化成養豬戶最喜歡的無污染液體飼料，而廚餘轉化而成的有機肥料，則可降低農民種植成本。

張永煬表示，以廠區建置規模，每日最高可達100萬噸，現在單日去化量已達80萬噸接近滿載，暫無餘力協助其他縣市，非洲豬瘟疫情可能惡化成廚餘大戰，掩埋或送進焚化爐焚燒都是治標不治本，以整廠技術輸出的經驗評估，增設新廠並完成試車最快也要半年，呼籲中央及地方政府還是要提早規劃去化管道，把危機轉化成新契機。

泓橋公司每日最高可去化100噸廚餘，禁餵廚餘政策實施後，單日去化量已達80噸，接近滿載。（記者鄭淑婷攝）

