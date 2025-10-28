為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    農業青年大使回娘家 分享國際貿易實戰經驗

    2025/10/28 13:00 記者楊媛婷／台北報導
    農業部今舉行農業青年大使回娘家活動。（記者楊媛婷攝）

    為促進我國和東南亞等國的農業技術交流，農業部和外交部自2017年起推動「農業青年大使新南向交流計畫」，今（28日）邀請歷年來農業大使齊聚一堂，來自屏東、身為國內前三大外銷蘭園的蜀隆花卉公司董事長李嘉珍認為，面對關稅衝擊產業只要沉著以對，危機也是轉機。

    農業部今邀請歷年來共138位農業青年大使齊聚一堂，李嘉珍在會中分享市場經營的挑戰，她表示，自己家中原本是經營養豬場，原本每年外銷2萬頭豬到日本，1997年受到口蹄疫疫情影響，在澳洲留學的她決定將父親的養豬場轉型為蘭園，並仍鎖定熟悉的日本市場與大白花品種，之後逐步站穩腳步，更是最早打進美國市場的台灣蘭園之一。

    面對台美關稅變局，李嘉珍表示，關稅在賣方、買方、美國消費者3方彼此分擔下，認為影響會有但有限，最重要的還是必須要沉穩面對變局，並且持續拓展市場，並看好越南市場，認為越南當地文化喜愛花卉，台灣蘭花在當地具有潛力。

    農業部與外交部推動的農業青年大使，在菲律賓、印尼、泰國、馬來西亞、越南及印度等國家進行實地交流，不僅深化農業雙邊合作，展現台灣青年在國際舞台上的韌性與活力。

