南庄連16年辦「新夏泰客」 走秀、音樂服裝秀邀你體驗

南庄「新夏泰客」連16年舉辦，走秀、音樂服裝秀邀民眾體驗。畫面為啟動儀式。（記者蔡政珉攝）

苗栗縣南庄鄉年度盛事「新夏泰客」lifeshow今年連續16年舉辦，南庄鄉公所今天先舉辦發表會，呈現南庄鄉包含新住民、賽夏族、泰雅族與客家人多元特性，並展示精心設計的專屬Logo，鄉公所表示，整體視覺以四原色線條交織，如中港溪生生不息，象徵南庄「新夏泰客」多元族群文化的融合，精彩活動內容可上「新夏泰客lifeshow」臉書粉專搜尋。

南庄鄉公所表示，「第十六屆新夏泰客Life Show」，將於11月1日至2日在南庄遊客中心戶外廣場盛大登場，今年以「多元族群融合、團結力量無極限」為精神主軸，象徵集合南庄各族群共創的生命力與文化力量無限大，發表會先展出在地工藝師與青年設計團隊的作品，並以相串聯、可轉動的方塊道具，先在其上彩繪不同族群的頭飾、服裝與腳部裝飾再於現場轉動代表多元族群於南庄鄉匯聚的生活力量。

「新夏泰客」lifeshow活動包括新夏泰客多元族群獻藝齊唱鄉歌等多元串燒演出與市集、新夏泰客音樂服裝秀、民族踩街、南庄輕旅行、兒童創意走秀等。活動邀請知名設計師吳秀梅擔任服裝設計統籌、名模安歆澐帶領南庄素人模特兒展現生活系時尚、「南庄金曲孫女喬尹」創作的溫暖作品等等。

