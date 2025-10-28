神岡國小啟動「舊鞋救命」活動 學生躍躍捐鞋助非洲兒童

神岡國小啟動「舊鞋救命」 活動，學生排隊捐鞋。（神岡國小）

台中市神岡國小再次啟動「舊鞋救命」 活動，募集鞋、衣物與包包，協助非洲弱勢兒童，今天升旗時並請小市長張祥德進行勸募宣導，張祥德說，大家只要捐出家裡還能穿卻不穿的鞋，就能幫助遠在非洲的孩子，讓他們免於沙蚤蟲咬腳的痛苦，是一件非常有意義的事。

神岡國小校長郭冠毅表示，學校再次舉辦愛心活動募物資也募心，讓小學生們體驗生命課程，感謝陳建華老師號召師生與家長齊心協力，整理出家中完整、具包覆性的鞋子，搭配輕便衣物與A4尺寸以上包包，將這些日常用品化為守護生命的力量，傳遞到非洲有需要的孩子手中。

神岡國小選出的小市長張祥德，今天在升旗典禮中鼓勵大家踴躍捐出家裡還能穿的鞋子，學生們整齊排隊，將鞋一雙雙交給志工，大家都露出開心笑容，老師並陪同學生一起整理鞋子，提醒大家要把鞋帶綁好，不用塑膠袋包起來，讓愛能更環保送出去。

郭冠毅說，希望透過活動讓孩子學到「給出去」不只是捐東西，更是一種關懷的行動，也許我們的小小舉動能讓遠方的孩子重新展露笑容，希望這股愛心能一直傳下去，讓世界變得更溫暖。神岡國小舊鞋救命活動，募集時間至10月31日第二節下課。

神岡國小學童捐出一雙雙鞋子，幫助非洲兒童。（神岡國小）

