中市甫修建好人行道 議員質疑︰變成機車停放區

市議員張芬郁表示，剛修好的進化北路的人行道竟停了滿滿的機車。（張芬郁提供）

台中市近年改善相當多的人行道，市議員張芬郁表示，但由於交通局未與建設局協調好，不少新鋪設的人行道，如進化北路，停滿機車，變成機車停車場，違反新設人行道不劃設機車停車格原則，要求交通局應與建設局協調，於人行道進行改善工程時，一併規劃機車停放區域。

交通局長葉昭甫表示，未來會與建設局協調，若人行道寬度夠，會優先規劃機車停車彎，供民眾停車。

市議員張芬郁表示，近2年台中獲中央核定補助辦理「道路人行道改善工程」，共計169案，總經費35億4129 萬，以去年底完工的進化北路中清路至崇德路為例，該路段約一公里的改善總經費達7200萬，包括拓寬人行道至3公尺，但現在部分路段卻停滿機車。

張芬郁指出，這些都不能怪機車族，因為至今年9月，台中市登記的機車數量多達189萬5737台，但台中市公有和民營機車停車格，總計才18萬4412格，市民機車停車位嚴重不足。

張芬郁指出，內政部修訂「市區道路及附屬工程設計標準」，規定「人行道上原則不劃設機車停車格，有機車停車需求者，應優先採停車彎型式設置，除非供行人走的淨寬大於1.5公尺，才能把機車停放區畫在人行道上，但整條進化北路看不見設置機車停車彎。

張芬郁認為，交通局在人行道上畫設機車停車格，恐造成人行道舖面破損，若車主違規騎機車上人行道，要被處以600至1,800元罰鍰，若在人行道劃設機車停車格，機車怕被開罰，只能牽機車上人行道，但多數機車族不會如此做。

因此，她要求市府進行改善人行道工程時，優先設機車停車彎，若一定要劃設在人行道上，必須事先考量鋪面材質和範圍，讓機車停放有序，避免阻礙行人通行。

