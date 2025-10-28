為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中市甫修建好人行道 議員質疑︰變成機車停放區

    2025/10/28 13:02 記者蘇金鳳／台中報導
    市議員張芬郁表示，剛修好的進化北路的人行道竟停了滿滿的機車。（張芬郁提供）

    市議員張芬郁表示，剛修好的進化北路的人行道竟停了滿滿的機車。（張芬郁提供）

    台中市近年改善相當多的人行道，市議員張芬郁表示，但由於交通局未與建設局協調好，不少新鋪設的人行道，如進化北路，停滿機車，變成機車停車場，違反新設人行道不劃設機車停車格原則，要求交通局應與建設局協調，於人行道進行改善工程時，一併規劃機車停放區域。

    交通局長葉昭甫表示，未來會與建設局協調，若人行道寬度夠，會優先規劃機車停車彎，供民眾停車。

    市議員張芬郁表示，近2年台中獲中央核定補助辦理「道路人行道改善工程」，共計169案，總經費35億4129 萬，以去年底完工的進化北路中清路至崇德路為例，該路段約一公里的改善總經費達7200萬，包括拓寬人行道至3公尺，但現在部分路段卻停滿機車。

    張芬郁指出，這些都不能怪機車族，因為至今年9月，台中市登記的機車數量多達189萬5737台，但台中市公有和民營機車停車格，總計才18萬4412格，市民機車停車位嚴重不足。

    張芬郁指出，內政部修訂「市區道路及附屬工程設計標準」，規定「人行道上原則不劃設機車停車格，有機車停車需求者，應優先採停車彎型式設置，除非供行人走的淨寬大於1.5公尺，才能把機車停放區畫在人行道上，但整條進化北路看不見設置機車停車彎。

    張芬郁認為，交通局在人行道上畫設機車停車格，恐造成人行道舖面破損，若車主違規騎機車上人行道，要被處以600至1,800元罰鍰，若在人行道劃設機車停車格，機車怕被開罰，只能牽機車上人行道，但多數機車族不會如此做。

    因此，她要求市府進行改善人行道工程時，優先設機車停車彎，若一定要劃設在人行道上，必須事先考量鋪面材質和範圍，讓機車停放有序，避免阻礙行人通行。

    市議員張芬郁指市府橫向協調差，剛修好的人行道竟停滿機車。（記者蘇金鳳攝）

    市議員張芬郁指市府橫向協調差，剛修好的人行道竟停滿機車。（記者蘇金鳳攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播