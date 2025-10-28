新北第二總圖明年細設完成後將拆舊館 地下室將建兒童接送區

新北市府規劃在市立三重圖書館現址（見圖）建置新北市第2座圖書總館。（圖由新北市文化局提供）

新北市府規劃在市立三重圖書館現址建置新北市第2座圖書總館（第二總圖），預計明年完成細部設計、後年招標，市議員彭佳芸今（28）日質詢相關進度並表示，該館規劃在地下室建置兒童接送區，但地下室空氣流通不佳，應另擇樓層。市長侯友宜、交通局長鍾鳴時指出，明年細設完成就會進行舊館拆除，地下接送區為自然通風、採光設計，議員擔心車輛廢氣問題，均會要求家長熄火，宜蘭縣礁溪國小有類似設計。

彭佳芸表示，第二總圖是三重重大建設，但目前曝光的模擬圖外觀設計被評論缺乏新意，明年初要進行招商，詢問市府相關進度，建議建物要結合三重在地特色，並注入新北缺乏的兒童藝文資源，規劃文學展區等；現三重圖書館有空間展出當地學校比賽得獎作品，希望新館也比照辦理，讓學生優秀作品增加曝光率。

請繼續往下閱讀...

侯友宜說，市府公告徵圖的完工模擬圖，未來完工也不一定如圖，明年細設完成、拆除舊館、工程發包後，明年第二總圖的樣子就會很清楚，甚至名字也不一定要叫第二總圖；議員建議的兒童藝文資源會請教育局納入規劃。

彭佳芸也關心，新館規劃建置地下室兒童接送區，但地下室空氣流通不佳，且第二總圖工程量體大，施工應須避開周邊學區、通學廊道，也要做好減震、降噪。

鍾鳴時指出，接送區非封閉設計，而是採自然通風、採光的室內接送區，均會要求車輛熄火，會加強留意廢氣問題，宜蘭礁溪國小現有類似設計，可供大眾一個免費、更安全的兒童接送空間。

文化局長張䕒育、工務局長馮兆麟回應，後續將有交通維持計畫落實安全，且隔音板等部分都會予以要求。

新北市長侯友宜今日赴新北市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法