    首頁 > 生活

    非洲豬瘟 台中環保局拒廚餘掩埋場曝光

    2025/10/28 13:03 記者歐素美／台中報導
    何文海議員質疑廚餘倒入後等待曝曬再掩埋，恐有擴大污染的風險。（何文海提供）

    台中市爆發非洲豬瘟，全國禁止廚餘養豬，台中市廚餘處理引發質疑，環保局公布廚餘主要在11區掩埋場掩埋，並指定文山、霧峰、沙鹿及后里4區掩埋場進行廚餘緊急去化處理，其中，后里負責山線地區7區的廚餘，沙鹿則負責海線地區7區，但環保局基於防疫，禁止媒體進入掩埋場拍攝。不過，2掩埋場從23日到27日共5天的廚餘掩埋量約在160公噸左右，清潔隊強調除用木屑瀝乾廚餘，也會再用土覆蓋掩埋。

    由於部分行政區沒有掩埋場，台中市目前僅后里、沙鹿、清水、神岡、大甲、大安、外埔、霧峰、烏日、龍井、大肚等11處進行廚餘掩埋，市府並指定文山、霧峰、沙鹿及后里4區掩埋場進行廚餘緊急去化處理，即沒有掩埋場的行政區，由該4區掩埋場負責協助掩埋。

    例如后里將廚餘放在灰渣掩埋場掩埋，但清潔隊強調，廚餘並未與灰渣混在一起，而是另行掩埋，另也協助豐原、潭子、東勢、石岡、新社及和平等區的廚餘掩埋。從本月23日到27日，5天的廚餘掩埋量約160公噸。

    沙鹿的廚餘則在舊中山路掩埋場掩埋，並協助大甲、大安、外埔、梧棲、龍井、清水區掩埋廚餘，23日至27日，5天的廚餘量約164公噸。但自己有掩埋場的行政區，廚餘則自行掩埋。

    例如清水區有掩埋場，清水清潔隊表示，清水區的廚餘就掩埋在海風里的傢俱板材堆置場，23日至27日，5天的廚餘量約10.72公噸，平均每天的廚餘量約2.5公噸。

    但各清潔隊表示，環保局基於防疫，禁止媒體前往廚餘掩埋場採訪，也不同意提供照片。

