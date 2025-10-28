為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    疑無照電話看診 「關鍵獸醫佐」非洲豬瘟爆發後出國

    2025/10/28 12:51 記者蘇孟娟／台中報導
    台中市農業局長張敬昌指出，王姓獸醫佐尚未入境。（記者蘇孟娟攝）

    台中爆發非洲豬瘟，相關醫療診斷及判斷情況為何及是否違反獸醫法等，台中市政府移請檢調協助釐清，台中地檢署昨（27日）已約談相關人員，其中被指有提供個案養豬場醫療諮詢的王姓獸醫佐目前在國外，台中市農業局長張敬昌指出，今天有再查詢，王姓獸醫佐尚無入境紀錄，未來會再請他說明，如涉違反獸醫師法可處10到50萬罰款。

    台中爆非洲豬瘟後，市府相關疫調均提及在疫情初期，王姓獸醫佐通報動保處養豬場有豬隻異常死亡情況，豬農也透露，豬隻開始陸續死亡後，有請教王姓獸醫佐並投藥，後來王姓獸醫佐被爆原來不是獸醫師，引起質疑，台中市府則將相關資料移送地檢署釐清。

    台中地檢署昨為查明有無違反動物傳染病防治條例、刑法偽造文書等情事，約談陳姓豬農父子、動保處賴姓技佐與該養豬場特約紀姓獸醫師，至於被指曾電話指導豬農用藥，但未持執業獸醫師證照的「王姓獸醫佐」，因人在國外未到案，檢方將待其返台後再行約談。

    張敬昌今早指出，王姓獸醫佐是在豬場驗出非洲豬瘟病毒陽性後出境，目前不知何時回國，今早有查尚無入境紀錄；將待他入境後再約詢，若涉執行醫療等違反獸醫師法，可處10到15萬。

