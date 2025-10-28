為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北三重旗艦幼兒園因停車位問題卡關 新北市府允諾再溝通

    2025/10/28 12:24 記者黃子暘／新北報導
    三重區興建旗艦型非營利幼兒園暫緩，目前文中小三學校用地作為臨時停車場。（新北市教育局提供）

    三重區興建旗艦型非營利幼兒園暫緩，目前文中小三學校用地作為臨時停車場。（新北市教育局提供）

    新北市府規劃在板橋、三重區建旗艦型幼兒園，板橋區新月案已啟用，浮洲案已開工，三重案卻因地方停車需求遲遲未能推動。新北市議員彭佳芸今（28）日在市政總質詢中指出，三重案選址文中小三學校用地，周邊陸續建地下停車場，幼兒園未必需要斥資5億元興建300格地下停車場，盼市府積極推動幼兒園建設。市長侯友宜、教育局長張明文指出，半年內會再與當地溝通確認；侯也說，「經費一定全力支持」。

    侯友宜說，在地認為幼兒園新建，將減少200個停車位，盼共構地下停車場建置300格停車位，交通局評估約需5億元經費。

    彭佳芸表示，市府2022年宣布要做旗艦型幼兒園，眼看板橋2案陸續完工，三重因地方停車需求、活動中心需求未有進度，如市府因考量地下停車場建設所費不貲而打回票，「我不能認同」，共構停車場可收停車費減輕財政負擔，且幼兒園選址周邊的重陽公園、興華公園、社宅地下停車場陸續啟用或新建，若將這些周邊停車場量體納入考量，幼兒園未必需要興建如此龐大量體的地下停車場。

    交通局長鍾鳴時說明，停車供需為一個區塊整體考量，後續陸續有停車場啟用，評估幼兒園不需如此龐大量體停車場，否則可能閒置，建置應適量為宜，仍須教育局再與地方溝通。

    彭佳芸則要求市府要明確向地方說明周邊停車場建設，侯友宜、張明文表示將再與地方溝通，約半年內再做確認；侯友宜也說，地方有蓋幼兒園的需求，若地下停車場問題可以解決，「經費我一定全力支持。」

    新北市長侯友宜今日赴新北市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘攝）

    新北市長侯友宜今日赴新北市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘攝）

