「人事異動」揭曉！必勝客35年商品下架 迎2「海歸」新夥伴

必勝客今天公布答案，迎接兩位「海歸」新夥伴，韓式泡菜豬五花、經典海鮮四重奏。（圖擷取自 臉書）

台灣必勝客昨（27）日在臉書突發「人事異動公告」，預告「解除2位年資超過20年的同仁」，達美樂隨後貼出紅色公告，表示即將迎接新成員加入。消息吸引近萬名網友留言。而必勝客今天公布答案，迎接兩位「海歸」新夥伴，韓式泡菜豬五花、經典海鮮四重奏。

必勝客27日公告，為因應市場劇烈變化，加強品牌競爭優勢，近期經內部共識決策，「預計將解除2位年資超過20年的同仁之職務」，又指此計畫將涉及全台共50間門市。詳細異動資訊，將於10月28日另行通知。

請繼續往下閱讀...

達美樂、拿坡里隔空呼應

達美樂緊接著在社群發布紅底公告似是回應必勝客，指出「達美樂一直致力打造一個充滿愛、快樂、幸福的企業文化，近期，公司內部傳來令人振奮的消息--達美樂迎來了新成員的加入，他傳承了品牌優良基因與延續創新精神，我們為此感到無比欣喜，並將啟動家有喜事慶祝活動。」同時預告將於11月3日公開活動內容。

拿坡里也宣布「致 正在經歷人生變動的您：升職、搬家、分手、結婚、生小孩......不論哪一關，記得先點炸雞。因為沒有什麼是1桶炸雞解決不了的，真的不行就2桶，再不行？炸雞配披薩一起，人生難料，美味可靠。拿坡里永遠挺你，從高光時刻到宵夜時分，拿坡里披薩·炸雞 敬上」。

必勝客今日稍早在臉書宣布「讓我們說清楚講明白​，感謝韓式泡菜燒肉與海鮮比薩過去20與35年來的貢獻與付出​，必勝客在此鄭重宣布​，迎接兩位「海歸」新夥伴​，從韓國來的韓式泡菜豬五花，升級厚切嫩烤豬五花，韓式口味更進化！從大海來的經典海鮮四重奏，升級鮮美帆立貝，讓海洋滋味再昇華！​二位生力軍將在今日起​於全台50間門市正式on board​，想嚐鮮一波的，趕緊動起來！​」

相關新聞請見：

必勝客爆「人事異動」２經典口味披薩被消失！達美樂秒回應：家有喜事

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法