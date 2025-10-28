高雄捷運出現寶可夢訓練重地 高捷︰11/3美麗島站開幕

日本官方授權卡片遊戲機Pokémon MEZASTAR（寶可夢明耀之星）南台灣首間旗艦店，11/3將在高雄捷運R10美麗島站盛大開幕。（高捷提供）

日本官方授權卡片遊戲機Pokémon MEZASTAR（寶可夢明耀之星）南台灣首間旗艦店，11/3將在高雄捷運R10美麗島站盛大開幕，將為南台灣的寶可夢訓練家打造全新娛樂據點。

高雄捷運公司說明，這次方案是與墨凡股份有限公司攜手合作，引入日本TAKARA TOMY旗下T-ARTS Company,Ltd.與Marvelous Inc.共同企劃、由世雅育樂股份有限公司（SEGA Taiwan Ltd.）代理的官方授權遊戲品牌。

高捷指出，「MEZASTAR STATION KAOHSIUNG」不僅是南台灣首間寶可夢明耀之星旗艦店，更是高捷場域首次引進日本原廠授權的動漫遊戲專門店，象徵捷運商場結合「娛樂 × 文化 × 旅遊」的新篇章正式開啟。

旗艦店現場將設置高達210公分的等身大卡比獸模型，成為粉絲必拍打卡點，店內設有多台寶可夢明耀之星機台、MEZASTAR卡匣展示區及官方周邊商品專區，並將不定期舉辦限定活動，為玩家打造沉浸式的遊戲體驗空間。

為慶祝高雄店開幕，自2025年11月3日至11月30日止，「MEZASTAR STATION TAIPEI」與「MEZASTAR STATION KAOHSIUNG」兩店將同步舉辦紀念活動，每日限量發送特別版MEZASTAR卡匣「路卡利歐」100枚，送完為止。

