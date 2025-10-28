為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    爆非洲豬瘟養豬場竟再驗到病毒！ 中市府連夜清消增派警力巡邏

    2025/10/28 12:28 記者蘇孟娟／台中報導
    台中當事養豬場再被驗到非洲豬瘟病毒，中市府連夜清消。（圖：市府提供）

    台中養豬場爆非洲病毒，台中市雖已第一時間進行封鎖清消，但行政院政務委員陳時中昨指出，案發場2個區域仍驗到非洲豬瘟病毒DNA，憂心清潔消毒有缺失，更被點名封鎖管制鬆散，恐造成病毒擴散風險；因事關重大，台中市副市長鄭照新指出，昨夜已連夜完成清消，案場全面封鎖，目前更增派警力巡邏及遠端監控，防閒雜人等接近，力求防堵病毒擴散風險。

    非洲豬瘟前進應變所指揮官杜文珍強調，全國豬場查驗確認，全國第一輪監測均無異樣，除台中案例場有非洲豬瘟病毒外，其他豬場均是清淨的，中央全力動員務必將病毒鎖在這裡，但昨天大家都能看到案例場的環境髒亂，且驗出兩處陽性環境點，代表病毒韌性強，即使移除相關豬隻，進行過消毒，但現場很多地方放置雜物，若有殘存病毒就代表清消不夠及維護環境不夠徹底，要求台中市再加強消毒，且嚴格管制人員不能再任意進出。

    鄭照新指出，收到中央通報當事場清消後抽驗還在兩處驗出非洲豬瘟病毒，市府昨（28日）下午6點半即展開當事場再次清消，連夜消毒到凌晨3點結束，目前當事養豬場已進行全面封鎖，並增派警力週邊巡邏且有遠端監控，另有再跟案主宣導避免跟調查無關人員出入，否則恐觸法罰錢。

    農業局長張敬昌強調，現場清消的消毒藥水，是防治非洲豬瘟的專用藥水，目前案場已關閉，未來會持續對案場做消毒，全力努力防堵病毒外散空間。

