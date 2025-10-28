為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    向國際行銷「學華語到台灣」品牌 大學能量+4大主軸建構完整體系

    2025/10/28 12:17 記者楊綿傑／台北報導
    教育部補助高等教育國際合作基金會設立台灣華語教育資源中心，推動「學華語到台灣」之政策理念。（資料照）

    教育部補助高等教育國際合作基金會設立台灣華語教育資源中心，推動「學華語到台灣」之政策理念。（資料照）

    全球掀華語學習熱潮，教育部補助高等教育國際合作基金會設立台灣華語教育資源中心，推動「學華語到台灣」之政策理念，透過整合全台大專校院華語教學能量，建構完整華語教育支援體系，並藉教材研發、師資培訓、跨領域合作及國際行銷4大主軸，持續推動台灣華語教育品牌之專業化與國際化。

    教育部說明，台灣華語教育資源中心每年辦理超過20場專業華語教學講座與培訓課程，主題涵蓋教材教法、AI教學應用、性平、媒體識讀及跨文化溝通等多元議題，以協助華語教學人員增進專業知能，並與教育部合作辦理赴外華語教學人員行前培訓，強化海外華語教學之服務品質。

    在華語教材研發方面，台灣華語教育資源中心製作了「輕鬆說華語」系列、「驚豔台灣學華語」及「探索台北」繪本主題教材，並開發「人機協作華語AI實驗教材」，以無償公眾授權方式提供使用，成為我國華語教育的重要公共財。另積極推動與宜蘭傳統藝術中心、故宮博物院合作，開發結合在地文化及語言學習之特色課程。

    此外，台灣華語教育資源中心同時以「Learning Mandarin in Taiwan（LMIT）」為行銷主軸，結合社群經營、數位廣告及參與國際展會，持續強化台灣華語教育品牌能見度，更展現我國華語教育成果與國際交流實力。資源中心網站將持續提供全球華語學習者、教師與海內外教育機構一站式資源整合服務，成為推動「學華語到台灣」政策之重要樞紐。

    教育部強調，為打造我國對外華語教學品牌，將持續挹注資源強化其專業權威性，發展具台灣特色之華語教學及拓展國際合作網絡，提高我國華語教育國際能見度及影響力。

