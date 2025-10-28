台南做工行善團成立12年 志工參訪總統府賴清德親勉勵

台南做工行善團成立12年，大台南總工會率領志工代表參訪總統府，總統賴清德親自接待勉勵。（圖由南市勞工局提供）

台南做工行善團成立12年，大台南總工會率領志工代表參訪總統府，總統賴清德親自接待勉勵，肯定行善團不畏艱辛、默默奉獻的精神，是「勞工專業力量最溫暖的展現」，感謝志工用實際行動詮釋「人民幫助人民」的社會價值。

大台南總工會理事長鄭山林及做工行善團團長方澄科陪同志工代表參訪，做工行善團副團長王美霞表示，12年來，善良有愛心的志工，用雙手築起無數家庭的希望，受邀入府接受總統勉勵，不只是榮耀，更是對所有志工最深的肯定與鼓舞。志工代表分享，能將專業轉化為助人的力量，是人生中最有意義的事，每一次修繕完成、看見住戶露出笑容，就是繼續前進的最大動力。

「台南做工行善團」2014年由賴清德在台南市長任內發起成立，結合大台南總工會及南市勞工志願服務協會及相關工會力量，秉持「做工行善」信念，將勞工專業技術化為實際行動，展現台南「希望家園」的核心價值，台南市長黃偉哲持續推動迄今。

截至2025年10月，做工行善團已累計完成311戶弱勢家庭修繕，並在丹娜絲颱風災後重建工作中完成34戶，目前第35戶（關廟）與第36戶（安南）仍持續施工中。服務範圍更從台南市37行政區擴及雲林等6縣市計19戶。行善團也推動多元志願服務，包括提供超過2萬8千人次的義剪服務。

行善團表示，近年受極端氣候與天災影響，弱勢家庭房屋受損案件日增，邀請企業界及熱心人士伸出援手，捐助修繕材料費用，共襄盛舉。

