    首頁 > 生活

    海大無障礙遊艇向洋一號啟航 身障者也能徜徉大海

    2025/10/28 12:10 記者盧賢秀／基隆報導
    輪橋族也能安全登上「向洋一號」遊艇，體驗乘船出海的快樂。（海洋大學提供）

    輪橋族也能安全登上「向洋一號」遊艇，體驗乘船出海的快樂。（海洋大學提供）

    國立台灣海洋大學無障礙遊艇「向洋一號」下水首航，是國內首艘以無障礙體驗設計建造的遊艇，輪椅乘客也能直接上下船艙，4位輪椅族也搭船繞行海大小艇碼頭，十分興奮，能夠坐著輪椅安全且自在地搭遊艇遊海，未來希望讓身心障礙者實現一生一次的開船體驗。

    海大休憩產業暨遊艇發展中心所打造的「向洋一號」，推廣全民海洋教育，船體設計時邀請專業身心障礙輔具廠商共同參與，打造符合安全規範的液壓式升降平台與寬敞通行空間，能夠平穩安全，結合無障礙設施，使輪椅乘客能直接上下船艙，讓身障人士也能安全地親近海洋。

    海大校長許泰文表示，海大長期致力於推動海洋教育與在地連結，讓更多人能夠「走向海洋、理解海洋」。這艘新船的啟用，展現海洋大學對海洋教育的持續投入，也象徵學校對基隆海洋發展的支持與承諾，未來學校將持續結合教學、研究與社會責任，推動更多元且具包容性的海洋行動。

    基隆市政府社會處長楊玉欣致詞時指出，海大打造的無障礙船隻不僅是硬體設施的改善，更是「無障礙參與」精神的重要實踐，讓身心障礙者能夠安全且自在地親近海洋，真正享有同等的體驗權

    負責設計與建造的教授曹校章表示，海洋大學靠海而生，「向洋一號」的誕生，是希望能透過專業技術回應社會需求，讓更多人都能無礙地體驗海上活動。對一般人而言簡單的登船體驗，對於身心障礙者卻往往充滿挑戰，因此團隊在設計過程中特別著重於結構安全、上下船動線與穩定性，希望透過這艘船，讓海洋教育真正實現共融。未來將持續推動課程與活動，讓身心障礙者實現一生一次的開船體驗。

    國立台灣海洋大學以無障礙體驗建造的「向洋一號」啟航。（海洋大學提供）

    國立台灣海洋大學以無障礙體驗建造的「向洋一號」啟航。（海洋大學提供）

    輪橋族也能安全登上「向洋一號」遊艇，體驗乘船出海的快樂。（海洋大學提供）

    輪橋族也能安全登上「向洋一號」遊艇，體驗乘船出海的快樂。（海洋大學提供）

