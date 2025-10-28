為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新莊國中校舍改建 新北：陸續推動、明年重建穿堂

    2025/10/28 12:06 記者黃子暘／新北報導
    新北市府曾於2020年規劃針對新莊區新莊國中校舍推動BOT改建案，BOT案取消後市府陸續推動改善工程。（新北市教育局提供）

    新北市府曾於2020年規劃針對新莊區新莊國中校舍推動BOT改建案，遭到市議員反對後取消。新北市議員鍾宏仁今（28）日在市政總質詢中詢問校舍改建進度，他說，市府當初以校舍老舊需改建為由提案，而今校舍是越來越老舊，何時要推動改建？市長侯友宜、教育局長張明文表示，學生安全第一，市府依現況啟動校舍逐步改善工程，已完成多項補強、修繕，預計明年初進行穿堂重建，預計明年底完工。

    鍾宏仁說，市府當初推動校舍BOT改建案時他就極力反對，認為市府分明可自編預算自建，教育經費沒有人會反對，市府卻說沒錢要找廠商合建，BOT案就不受市議員監督了；而今BOT案已經取消，當初市府以校舍老舊爲由主張需要改建，5年過去了，校舍只會越來越老舊，這段期間對該校改建有何規劃？

    侯友宜、張明文表示，當初規劃認為可與在地社區共融，納入托老、托幼，教育環境安全第一，已陸續推動相關補強。

    教育局補充，BOT規劃不續辦後，教育局便啟動校舍逐步改善工程，針對校舍老舊、結構及公共安全部分，已完成多項補強與修繕作業，校內其他建物經檢測均屬安全可使用範圍；針對新莊國中穿堂，市府已納入重建計畫，總經費約4500萬元已完成招標，預計明年初施工、明年底前完成新建，教育局將依學生人數變化、校舍使用狀況及課程發展需求，持續滾動式檢討未來整體改建或擴建可行性，持續督導學校依安全檢測結果逐年改善。

