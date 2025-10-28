空服、醫護、交通運輸業10/30串連 籲修法爭取請假權益

桃園市空服員職業工會串聯醫護、交通運輸業10月30日前往勞動部爭取修法，保障台灣勞工請假權益。（資料照）

長榮航空空服員抱病執勤住院過世引起社會關注，桃園市空服員職業工會及長榮航空企業工會除持續籲長榮航空「病假不扣考績」，也將串聯醫護、交通運輸業爭取修法，保障台灣勞工請假權益，10月30日上午10時將前往勞動部，呼籲主管機關修改勞工請假規則、提出勞動基準法修法版本。

桃園市空服員職業工會提出4主張：一、現有法定病假天數30天內，應有一定天數被保障，禁止雇主因為員工請病假而有不利待遇。二、申請特別休假和天災期間不出勤，也是員工基本權利，所有天數都應禁止雇主因為員工請特別休假、天災假而有不利待遇。

請繼續往下閱讀...

三、不利待遇不應該僅限於全勤獎金，以考績、班表、升遷等方式箝制勞工請假，也包含國定假日被加重懲罰、相關權利被剝奪等，主管機關都應該明定為不利待遇的樣態，以免雇主無限擴張管理權限。四、公務員已享有「公務人員請假規則」保障三天身心調適假（併入事假計算），不用檢附證明，更禁止影響考績或為其他不利待遇，台灣工人不作二等公民，勞動部應比照「公務人員請假規則」，即修改「勞工請假規則」。

桃市空服工會表示，空服員過世之後，勞動部對外說明已和長榮航空等6大國籍航空達「病假不扣考績」共識，社會大眾以為改革成功；但是，長榮航空和工會協商及其後續對外發布新聞稿，並未承諾「病假不扣考績」，只稱年底會有制度調整，無法規效力的會議共識恐怕約束不了業者。而空服員被懲罰假別，還有特休跟天災假，多重不利處分也不限於考績。

桃市空服工會說，一樣嚴重過勞、花花班的醫護人員，被要求「請假要自行找人代班」，讓需要請假喘息的醫護人員相互為難，等於是雇主將人力調度成本轉嫁給勞工；也有事業單位設計占比過高的全勤獎金，勞工請假就要減損不成比例的薪資，藉此管控勞工出勤率。

桃市空服工會表示，將擴大串聯醫療業、交通運輸業及其他產職業工會團體推進修法，首先10月30日上午10時將集結勞動部，請勞動部落實制度性保障，主管機關應提出勞動基準法的修法版本，並於「勞動基準法」修法前，先修改「勞工請假規則」，分階段提高台灣工人請假權益的保障。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法