減少海洋廢棄物 宜縣大溪漁港將發展成「海廢再生園區」

宜蘭縣政府農業處副處長林信宏說明海廢轉生的教材（右）與減容後的保麗龍（左）。（記者游明金攝）

宜蘭縣政府為減少海洋廢棄物，除在各漁港設置暫置區清理回收，並在頭城大溪漁港設置保麗龍減容積小屋，並將減容後的海廢原料加上橡膠轉製成板材，打造全台首間以海廢轉生板材作為建材的「海廢暫置所」，未來計畫將大溪漁港發展成「海廢再生園區」，宣導海洋保育觀念。

縣府表示，宜蘭縣海岸海廢類型最常見的是塑膠瓶蓋、漁網繩索、保麗龍、外帶杯、塑膠袋等，縣府成立環保艦隊請漁船出海捕魚時，將自主產生垃圾及打撈到的海廢帶回漁港暫置區，同時推廣潛海戰將，請民眾休閒潛水時順便將海裡垃圾帶回，並協調漁船主將欲丟棄漁網放到暫置區，113年暫置區清理數量達311噸。

請繼續往下閱讀...

頭城大溪漁港漁市交易熱絡，除了魚販保存魚貨、儲冰，消費者在購買魚貨亦常使用保麗龍裝箱運送，產生很多保麗龍；但保麗龍回收處理成本高，運輸效率低，對回收業者沒誘因；且因其輕量、多孔、容易破損特性，極易進入海洋，變成碎片或微塑膠，對海洋生態造成長遠影響。

縣府為此特別設置保麗龍減容積小屋，將保麗龍就地減容，減少儲存及運送體積，進而減少運送產生的碳排放；利用減容機，5公斤的保麗龍只剩下5小塊。113年減容積數量543公斤；114年1至9月243公斤，塑膠破碎減容積數量572公斤。

由於海廢暫存空間不足，縣府利用保麗龍等所作成的海廢轉生原料，以50%加入橡膠製成「海廢轉生板材」打造海廢暫置所。縣府表示，從傳統清運轉向「源頭就地減容」，製成「海廢轉生板材」打造海廢暫置所，都是創新作為。

縣府計畫在大溪漁港規劃「海廢再生園區」，除到學校辦理巡迴展，提升學生與社區對海洋議題的認識，也會推動海廢教育課程，製成海廢拼圖作為延伸教材，針對漁工也有教育宣導，園區也提供預約導覽，希望一起推廣海洋教育。

宜蘭縣政府將減容後的海廢原料加上橡膠轉製成板材，打造全台首間以海廢轉生板材作為建材的「海廢暫置所」。（宜蘭縣政府提供）

保麗龍經過過減容機品，就變成一小塊的海廢。（宜蘭縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法