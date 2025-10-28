非洲豬瘟疫情披露6天中市才急拉封鎖線 專家：解封後才是考驗

爆發國內非洲豬瘟首例疫情的台中梧棲養豬場未落實清消，甚至26日人員前往該處採檢時，還有民眾闖入案場。（圖由防檢署提供）

台中養豬場爆發非洲豬瘟，清消後仍在2處檢出陽性反應，22日公布該場為國內疫情首例後，中市府27日在政委陳時中要求才拉封鎖線控管人流，專家今（28日）指出，該案場有高濃度病毒，已隨踩踏擴散到環境，認為解禁後才是考驗，尤其依他國案例，爆發首例後，後續擴散多因人為活動、車輛傳播。

國內爆發非洲豬瘟疫情首例，屏科大獸醫系教授林昭男指出，非洲豬瘟的一大特色是疫情初始悄然無聲，甚至一開始只會有零星豬隻死亡，並在1個月後豬隻才開始大量死亡，直言不能對現在還沒其他案例場就掉以輕心，非洲豬瘟病毒在環境中適應性極強，曾到過梧棲豬場的人員的衣物、鞋靴或設備等都可能成為病毒附著後再傳播到他處的媒介。

另一在國內豬病領域深耕40年的不具名專家指出，非洲豬瘟致死率高，傳染性則會依豬隻是否在同一欄位飼養而不同，在同一欄位中若有豬隻染疫，該欄位中的R0值高達5到6.1（1頭豬可感染至少5頭豬），若是不同欄位R0值則會降到0.5，該專家也提醒，正因傳播特性，非洲豬瘟跟口蹄疫、傳統豬瘟不同，豬群不會同時被感染，具「緩燃」現象，也就是一開始豬場內豬隻死亡數字正常，但過某個時間點後，就會一口氣爆發。

該專家表示，隨病毒落地台灣，除了直接傳播途徑如用未高溫蒸煮的廚餘餵食豬隻等外，還有運豬車、化製車、飼料車等一定要落實清潔、消毒，因為病毒可附著在各種物體表面，經由人類活動在各豬場間傳播。

專家︰病毒已隨人流進入環境傳播鏈

該專家痛心表示，台中案場因多達數天未拉封鎖線，又有許多媒體或看熱鬧的民眾進入有高病毒濃度的場域，「已可斷定病毒早就隨著鞋物進入生活環境。」他指出，中國2018年非洲豬瘟疫情的大爆發，除當地疫情不透明外，46%的疫情可歸因在人員與車輛污染，他認為台灣下一階段的疫情挑戰是在11月6日中午12時全面解封，「那時才是關鍵。」呼籲所有養豬場即使在解除禁令後，也絕對要謝絕所有訪客進入牧場，「這些人、車，可能都是隱形傳播鏈。」

該專家也提醒，國內許多養豬場都是使用地下水，這些地下水使用前一定要確實使用足量的消毒錠，他指出國際案例都顯示，僅含有低劑量病毒的水比受污染的固體飼料有更高傳染力。

