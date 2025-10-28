新店區錦秀路49巷擋土牆坍方，工務局正進行降土壓清坡作業。（記者翁聿煌攝）

東北季風影響，新北市連日強降雨勢未歇，新北市政府持續監控新店區錦繡、碧瑤山莊間坍塌的擋土牆，目前雖然現場3個監測點數值穩定，因夜間雨勢過大，造成雨水滲入，泥沙局部沖刷至民宅周圍，市府為安全考量，28日清晨5點擴大預防性撤離共4戶、19人，目前總共已撤離53戶、136人，確保市民生命財產安全。

工務局長馮兆麟連日前往現場勘查工程應變情況，馮兆麟表示，28日會在擋土牆上方接設水管引流，邊坡也覆蓋土方與帆布，減少雨水滲入擋土牆，並利用雨間隙空檔加速邊坡搶災工程，市府會掌握天候及監測數值變化，一切以社區居民安全為優先，提早積極應對，守護民眾家園安全。

工務局調配人力與機具今日持續進行坍方處的降土壓清坡作業，技師公會全力協助搶災，大地技師公會技師芮嘉航及新北土木技師公會理事長丘達昌在清晨5點接獲通知立即到場監控環境變化。

工務局表示，新店錦繡、碧瑤社區間的擋土牆25日發生坍塌，市府已啟動預防性撤離作業，到目前為止撤離人數共有53戶、136人，市府災害應變中心前進指揮所持續開設，由工務局、消防局及新店區公所相關單位輪值，隨時提供給予住戶協助。

雨勢持續，新店錦繡、碧瑤社區預防性撤離擴大至53戶136人。（記者翁聿煌攝）

