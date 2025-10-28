流標5次！捷運土城樹林線高架段今決標 最快年底前開工

捷運土城樹林線是行經樹林的第1條捷運。圖為樹林段施工中。（記者賴筱桐攝）

新北市捷運土城樹林線分為3個區段標辦理，其中土城地下段和樹林段都在施工中，但CQ880B（土城高架段）歷經5次流標，今天（28日）終於決標，由皇昌營造股份有限公司得標，最快年底前開工，完成土城樹林線最後一塊拼圖，朝2031年完工目標邁進。

新北市捷運工程局局長李政安表示，土城樹林線CQ880B土城高架段，雖然面臨大環境國內通案性招標困難，但市府積極探詢廠商意願，經市場反應檢討履約條件，今年4月新北接棒辦理招標作業，半年內即完成決標，接續進行簽約與行政作業後，將用最快速度進場施工，預計年底前開工，讓土城樹林線「血路打通、連成一線」。

李政安說，感謝中央聽見地方的期待，在工程決標前核定土城樹林線財務修正計畫，也期望基隆捷運工程經費同樣給予支持，讓重大建設如期開工。

捷運局說明，CQ880B土城高架段串聯CQ880A土城地下段與CQ890樹林段，全長約3.82公里，包含3座高架車站（LG11、LG12、LG13）、4段高架橋與1座主變電站，東側銜接土城地下段，西側延伸至板橋溪城路LG14車站與樹林高架段銜接。

另外，CQ890樹林段已於2022年11月開工，目前進行既有管線遷移、基樁鑽掘及基礎施作、下構墩柱及帽梁施作等施工作業；CQ880A土城地下段於2024年3月開工，正進行既有管線遷移、覆工系統及連續壁等施工作業。

捷運局補充，土城樹林線完工通車後，可與板南線土城站、中和新蘆線迴龍站、桃園棕線轉乘，串連中和、土城、樹林及新莊地區，縮短新北西南側居民前往台北市中心約20分鐘通勤時間，帶動沿線都市更新與區域發展。

捷運土城樹林線CQ880B土城高架段工程歷經5次流標，終於決標，最快年底前動工。圖為LG13車站模擬圖。（圖由捷運工程局提供）

捷運土城樹林線全線在新北市境內，朝2031年完工目標邁進。（圖由捷運工程局提供）

